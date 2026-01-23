Istina je da su Taki i Bora orgijali, ali sa njenom mamom: Maja zadala nikad brutalniji udarac Teodori, pa najstrašnije isprozivala Slavicu Delić! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Teodora Delić pljuje Boru Santanu i otkriva da je Bora orgijao zajedno s Taki﻿jem.

- Sad vraćam film, ali ne verujem da je bilo. Taki i ja nemamo odnos, nije bilo toga nikad. Mi smo uvek bili s lepim devojkama u društvu, nikad nismo bili takvi - rekao je Bora.

- Ovo je nakon onog što je bilo u emisiji. Rekla sam to i stojim iza toga, čujem pitanja: ''Kako ona to zna'', pa tako što kad sam sedela s Takijem u restoranu onda ga zove Boki ludačka košulja na telefon i kaže: ''Ajde da idemo vamo i tamo''. Jesu orgijali, ja to znam i svedočila sam pozivima njegovim i Borama - rekla je Teodora.

- Ja nikad devojku nisam video u životu sem kod Takija na rođendanu kad se sama pozvala. Sad vraćam film da smo bili na nekom bazenu Taki i ja s drugaricama, ali nismo orgijali - rekao je Bora.

- Vrlo dobro znam na šta se ovde aludira, ali to su ozbiljne optužbe. Ja sam čula za tu priču, ali sam čula da je tu bila Teodorina mama. Bila je gospođa Slavica sa njima na bazenu i verujem da je bilo svašta, a i čuli smo da je bila na pozivu s Takijem. Bora sad kaže: ''Ćuti Majo, nemoj da pričaš'' - rekla je Maja.

- Ja ne znam kako gospođa izgleda, ja ne odajem Taki i naše društvo s kim smo bili - rekao je Taki.

- Ja o ovome ne znam ništa, a Gera i Taki neka pričaju. S obzirom da je ona počela s Takijem kad je imala 19. godina, ne znam šta će ona uopšte u tim orgijama? Ovo je klasično bustovanje i spinovanje priče otkad je stigla kutija slika sa Takijem - rekao je Ivan.

- Kad smo izašli iz Elite 7, ja sam ispitao celu priču o Teodori i njenoj mami. Teodora ima sve poruke sačuvane kada je Taki zvao posle sedme sezone. Sve slike sam video i poruke pročitao, a meni je Teodora pričala i napolju da je slušala razgovore Takija i Bore. Mislim da ona nema potrebe da priča i da se pravda bilo kome, Teodora nije bila sa Takijem - rekao je Bebica.

- Ne postoji slika gde se ljubimo nas dvoje u usta. Evo sad ću da kažem, bili smo u emotivnom odnosu tri meseca. Nisam mogla da se pomirim s tim da ne budemo više zajedno i morala sam da uđem ovde - rekla je Teodora.

