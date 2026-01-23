AKTUELNO

Alibaba već postaje naporan: Upalio centrifugu da opere Maju Marinković i Filipa nagazio najstrašnije, Mića skočio kao oparen! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Opraće je do kraja Elite za sve postupke!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković besna kao ris priča o Filipu Đukiću da nema ni stav, a ni karakter.

- Ne moraju oni da brinu kakav sam ja kad imam ozbiljnu vezu i devojku. Već sam objasnio za Anitu, bilo bi licemerno da sam Luku naveo kao foliranta jer sam ja uradio isto samo sa većom težinom. Ja se ne mešam u tuđe veze, niti ih komentarišem van ovog stola. Maja ima pravo da se ljuti, ja joj ne zameram ništa. Takav mi je period sad naišao, moram da se na neko vreme ugasim. Ja tačno vidim ko mene hoće sa zlom namerom da navuče da pijem, ja imam pravo da radim šta hoću - rekao je Đukić.

- Maja ima pravo da ovako reaguje na Filipa, ali mislim da se on pogubio totalno sam sa sobom i da ne zna gde bije. Sada je on napravio grešku samo sa Aneli, ali ne i s Majom jer je on prvi put napravio grešku s njom i za sve ostalo je Maja kriva - rekla je Matora.

- Da li je Maja pogrešila što je završila sa Đukićem nakon Aneli? - upitala je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko postoji klip gde priča s Anđelom o tome, ali i videli smo na klipu da ih gleda sve vreme deluje kao da je to uradila samo da Aneli ne završi s njim. Prenaglašeno mi je branjenje Maje od strane Asmina - rekla je Matora.

- Filip je bio moj drug i iskoristio Maju, a samo sam ga molio da je ne iskoristi i da mi je sredi. Meni Maja ništa nije kriv - rekao je Alibaba.

- Asmin će na kraju Maju napraviti sveticom - našalila se voditeljka.

- Moram da ga molim da me ne brani više, ispašće da ga turiram - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Definitivno sam razmišljao o ovoj situaciji. Prema Luki u ovom trenutku Filip nije ispao loš jer u momentu kad si ti ušao s Anitom u odnos, vaše prijateljstvo je završeno - rekao je Janjuš.

- Šta je ovo bre? Asmin već više preteruje, ne može toliko da pere Maju zato što mrzi Filipa. Što se tiče Luke, on tako lako šalta priču da je Đukić kriv, dobio si svojih pet minuta - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram te bilo, ti braniš Aneli po svaku cenu i gaziš moju devojku - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

