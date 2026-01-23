Ma je*em ti mamu u Tršiću, tamo pored Vuka Karadžića: Janjuš doživeo pomračenje zbog Jovane Cvijanović, ona ga prozvala da je LOŠ U KREVETU (VIDEO)

Nema dalje.

Nakon što se završila emisija "Gledanje snimaka", Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš su nastavili svoju raspravu.

- Nisam ja zaslužila ovo, ti meni tako da pričaš - rekla je Jovana.

- Jesi ti htela da se ka*aš i da te ka*am? - upitao je Janjuš.

- Smeće jedno, sram te bilo, nemaš ti ku*ac, ti lupetaš - dodala je Jovana.

- Ma beži bre - rekao je Janjuš.

- Ti pljuješ Aneli godinu dana a sada se ljubakaš sa njom, ti bre juriš sve samo da bi je*ao, jebeš babe - dodala je Jovana.

- Ja, pa srećo ja je*em ko konj, što ti mene vređaš - dodao je Janjuš.

- Što me ponižavaš, pričaš gluposti, znam da nismo bili u vezi, a ti mene ponižavaš, pričaš kako si je*ao - rekla je Jovana.

- Ma mi nismo bili zajedno, psihopato - govorio je Janjuš.

- Snimala sam ja tebe, ne možeš sa mnom tako - rekla je Jovana.

- Ma je*em ti mamu u Tršiću, tamo pored Vuka Karadžića, kretenko bolesna - vikao je Janjuš.

- Ubi te sujeta i ljubomora, bolesniku, ubi te sujeta prema Anđelu i prema svim boljim muškarcima - rekla je Jovana.

Autor: N.B.