AKTUELNO

Domaći

Ma je*em ti mamu u Tršiću, tamo pored Vuka Karadžića: Janjuš doživeo pomračenje zbog Jovane Cvijanović, ona ga prozvala da je LOŠ U KREVETU (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dalje.

Nakon što se završila emisija "Gledanje snimaka", Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš su nastavili svoju raspravu.

- Nisam ja zaslužila ovo, ti meni tako da pričaš - rekla je Jovana.

- Jesi ti htela da se ka*aš i da te ka*am? - upitao je Janjuš.

- Smeće jedno, sram te bilo, nemaš ti ku*ac, ti lupetaš - dodala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma beži bre - rekao je Janjuš.

- Ti pljuješ Aneli godinu dana a sada se ljubakaš sa njom, ti bre juriš sve samo da bi je*ao, jebeš babe - dodala je Jovana.

- Ja, pa srećo ja je*em ko konj, što ti mene vređaš - dodao je Janjuš.

- Što me ponižavaš, pričaš gluposti, znam da nismo bili u vezi, a ti mene ponižavaš, pričaš kako si je*ao - rekla je Jovana.

- Ma mi nismo bili zajedno, psihopato - govorio je Janjuš.

- Snimala sam ja tebe, ne možeš sa mnom tako - rekla je Jovana.

- Ma je*em ti mamu u Tršiću, tamo pored Vuka Karadžića, kretenko bolesna - vikao je Janjuš.

- Ubi te sujeta i ljubomora, bolesniku, ubi te sujeta prema Anđelu i prema svim boljim muškarcima - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

HIT: Janjuš i Aneli rešili da se obračunaju, ona mu pokazala svoje veštine (VIDEO)

Zadruga

ON SE NADA POMIRENJU, ONA GA KULIRA: Bebica nikad srećniji zbog Teodorinog izlaganja tokom Nominacija, ponovo pokušao da je POLJUBI (VIDEO)

Zadruga

UŠIŠKALA GA KAO U BRAKU: Aneli smesila Asmina u njen krevet pa mu stavila do znanja: TI SI MOJ NOVI ODABRANI (VIDEO)

Zadruga

Kako te volim mamu ti je*em ćelavu: Janjuš uspeo da obrlati Tošu za novac, Aneli zbog ove situacije počela da kuka na sav glas (VIDEO)

Domaći

Pukao mu film: Luki prekipelo i pred svima odjavio Aneli zbog Maje, ona na ivici suza zbog likovanja takmičara! (VIDEO)

Zadruga

HIT: Janjuš pozvao svoju podršku da pređu na Luku i Aneli, Kačvenda ubeđena da Vujović folira sve (VIDEO)