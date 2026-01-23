Kanto od dva metra, sredi put u Prijepolju: Jovana i Janjuš se čašćavaju uvredama, on ponovo pomenuo njihov odnos pre Elite (VIDEO)

I rodna mesta pomenuli!

Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš nastavili su sukob u Odabranima.

- Ne teraj me da ti psujem mamu i tatu, sunce ti nisi normalna - rekao je Janjuš,.

- Ma nemoj ti meni da pričaš bilo šta, ti koji nemaš asfaltiran put u Prijepolju - govorila je Jovana.

- Budaletino jedna, ostavi me na miru. Majka ti je rekla da me ne diraš - govorio je Janjuš.

- Jeste, rekla mi je - dodala je JOvana.

- I što je ne poslusaš - upitao je Janjuš.

- Jer si me izludeo - rekla je Jovana.

- Avetinjo jedna, ti nisi normalna bre, ostavi me na miru - govorio je Janjuš.

- Ti si mene ponižavao i vređao, pričao o intimi - dodala je Jovana.

- Mi nismo bili u vezi,a da jesmo ko zna šta bi tek pričala o meni, stidiš li se ti devojke sebe nekada, poštuješ li ti sebe - govorio je Janjuš.

- Ti si moja najveća greška - dodala je Jovana.

- Koja greška, a ostali bre - upitao je Janjuš.

- Sram te bilo, ja sam se samo sa tobom viđala, ni sa kim drugim, sa tobom sam se srozala - govorila je Jovana.

- Takve kao ti treba samo prskati - rekao je Janjuš.

- Nisi ti mene prskao - govorla je Jovana.

- Ženo skini mi se s ku*ca - vikao je Janjuš.

- Ne možeš da preboliš što sam te izdala kanto od dva metra - govorila je Jovana.

Autor: N.B.