ONA BESNI ZBOG ANELI, ON JOJ PRUČIO DA IDE KOD FILIPA: Anita i Luka u žestokom sukobu, Uroš prozvao Vujovića da traži samo SIGURAN SE*S (VIDEO)

Oni više ne znaju šta žele.

Uroš Stanić je prozvao Luku Vujovića kako se smeje Aniti Stanojlović u facu dok se svađaju.

- Stalno joj se smeješ u facu - rekao je Uroš.

- Ti ćutiš tvojoj bivšoj ku*vetini, a meni ništa - dodala je Anita.

- A šta treba da radi , da pominje Groficu - dodao je Asmin.

- Ona vređa moje dete, a gde je njeno dete - rekla je Anita.

- Ma mene to ne zanima, šta je sa tobom - rekao je Luka.

- On tebe samo je*e ništa drugo - dodao je Uroš.

- Ti nju nećeš da vređaš zbog Asmina, a mene popnižavaš - vikala je Anita.

- Ti ne znaš šta hoćeš - govorio je Luka.

- Neću da me ta tvoja kurvetina vređa - rekla je Anita.

- Ma ti nisi normalna, praviš svađu gde je nema - rekao je Luka.

- On nema emociju prema tebi, on tebe samo hoće da je*e - dodao je Uroš.

- Ma ti idi kod tvoje ku*vetine tamo - dodao je Luka.

- Da te podsetim šta ti je bilo sa njom, polivala te majonezom , a ti je branio, a mene ne poštuješ - dodala je Anita.

- Sram te bilo, ja sam se svađao sa svima zbog tebe, a ako ti se ne sviđam, vrati se u onaj odnos koji ti odgovara - govorio je Luka aludirajući na Filipa.

