MA SADA JE DOSTA, RASKIDAMO: Anita stavila tačku na vezu sa Lukom, pa mu poručila kada da napusti zajednički krevet! (VIDEO)

Pukla tikva.
Anita Stanojlović i Luka Vujović su se sve vreme svađali zbog toga što Anita smatra da je Luka nije zaštitio u sukobu sa Aneli Ahmić.
- Ti njoj ne smeš ništa da kažeš, ta ku*vtina vređa moje dete, moju majku, a gde je njeno dete, i ti ćutiš - vikala je Anita.
- Rekla mi je Ivana da vas pustim da se sama raspravljate - dodao je LUka.
- Ja ti kažem da joj saspeš sve u facu, ali ti nećeš, to je to raskidamo - rekla Anita.
- Raskidamo? Hoćeš da izađem iz kreveta - upitao je Luka.
- Rešićemo to sutra, ali raskidamo da - rekla je Anita te se svako okrenuo na svoju stranu u krevetu i nastavio da spava.
- Nemoj da mi se obraćaš više - rekao je Luka.
