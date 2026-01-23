NOĆ KOJU SU OBELEŽILI RASKIDI! Anita ostavila Luku, on je oterao kod Filipa, Matora najavila kraj Dragani, Maja NIKAD GORE ponizila Alibabu!

Totalna kršolomija.

Sinoć je održana još jedna emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković priča da je blam jer je bila sa Filipom Đukićem.

- Rekla sam da ne mogu da verujem šta sam sebi dozvolila i da sam se izblamira. Svi u životu grešimo, ali baš me blam i sramota svega. Niko ne pominje bilo kakav odnos vezu i tako dalje, ali samo da se on malo zauzeo kao muškarac od 37 godina. Smatram da muškarac u životu mora da ima stav, nisam očekivala to od njega jer se znamo toliko godina, a ne ja da budem muško i nosim muške gaće. Sve će to proći, ali nakon toliko godina iskustva sam se baš prosula. On laje na druge teme, a na svoju je nem - rekla je Maja.

- Bolje mi je bilo da se pokrijem ušima i ćutim nego da lupam gluposti. Neću da se pravdam, jedva čekam da ovo prođe. Kriv sam što nisam popričao s njom, mi se znamo godinama unazad samo što smo se mi videli napolju par puta. Trebao sam da joj priđem i hteo sam, ali nisam i šta da radim? Možda je tako i trebalo, ona devojka ima pravo da me komentariše kako god. Kad je neko u pravu, nemam u sebi to da skačem i branim sebe - rekao je Filip.

- Ne znam što očekuje Maja da je iko brani, celu noć je gledala šta se dešava. Folirant je u ovoj situaciji, kao što mislim da u mnogim situacijama balansira i evo sad traži lemura. Sve što Maja radi poslednjih mesec dana ovde je lažno - rekao je Bebica.

Na sledećem snimku takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović ubeđuje Anitu Stanojlović da nikad ne bi bio s Aneli Ahmić.

- Mislim da Luka ne bi prešao preko prevare, smatram da se nikad ne bi pomirio i prešao preko prevare. Sada je mnogo trezveniji i sve je složio u glavi šta mu je ona uradila - rekla je Anita.

- Luka, je l' ti pozdravljaš neke žene koje su podržavale tebe i Aneli? - upitala je Ivana.

- Ne, nikada. Poslali su mi pozdrave neke žene i to je to. Svi su krivili Anitu što se mešala u odnos, ali zato ona meni s pravom kaže: ''Eto, šta se dešava''. Ja sam Aniti skrenuo pažnju da trebamo da joj odgovaramo na provokacije - rekao je Luka.

- Ma laže, gledaoci sve vide - rekla je Aneli.

Takmičari su imali prilike da pogledaju žestoku svađu Anite Stanojlović i Luke Vujovića u kući Odabranih.

- Mesečnica je krenula sa tenzijom, Janjuš ih je komentarom usr*o. Ona je u pravu da Luka ne treba da ćuti dok ih neko user*va, ali ovde smo već videli da muškarci imaju manjak m*da da uđu u sukob. On ovo radi svaki put i kune se u dete, a ovo je Anita i on to još ne zna tek će se lepo provesti. Ona neće izaći s njim na kraj dobro, Anđelo je uspevao da je smiri. Luka sebi opet dozvoljava da ga žene gaze i g*siraju, a on da uđe i u Elitu 12 moraće da priča o odnosu s Aneli. On sebe ponižava po ko zna koji put, ali zauzeo je više stava nego u odnosu s Aneli. Kakve crne zakletve i odnos od mesec dana? On Anitu ne poznaje - rekla je Milena.

- Ovo ti je treći razred osnovne jer ona sedi na krevetu i plete pletenicu, a on je zove da krene. Ona mi je toliko fejk u svađama, a na Luku smo ovako već navikli. U Eliti 8 ovako nešto nije bilo, ovo mi je katastrofa. Najveći je blam - rekla je Aneli.

- Meni je u vezi sa Anđelom pomagao Đedović jer me smirivao. Slažem se da ova svađa izgleda kao moj Aleksej mali. Ja već počinjem da pucam i rekla sam mu da ako se neke stvari ne promene da će biti teško - rekla je Anita.

Potom su na sledećem snimku videli kako Anđelo Ranković zajedno s Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić ogovara svoju bivšu devojku, Anitu Stanojlović.

- Teodora ima teoriju da je Anita smislila priču o Relji, ali ja znam da je neke stvari radila zbog mene i potencirala priču oko Relje. Svi znaju koliko je mene provocirala, ali meni nije realno da Relja bude s njom. Ja njega stvarno cenim i poštujem, slušam njegove intervjue i jako je inteligentan momak. Zapravo nikad nisam čuo da je on bio s nekim, pritom ne verujem da bi on rizikovao brak. Ne znam da li je izmislila, a to najbolje znaju ona, Dača i još neko - rekao je Anđelo.

- Od samog početka otkad je krenula ova priča za Relju, imam osećaj da je ona neki fanatik. Anđelo je raskinuo s njom i završio, a gledala je kako može da ga dotakne nečim i izmislila je sto posto za Relju jer ga Anđelo voli. Mislim da Relja nikad ne bi rizikovao svoj brak zbog nje, sto posto sam ubeđena da je izmišljotina - rekla je Teodora.

- Ne interesuje me, neka nastave da misle i imaju prava. Ja sam se izjasnila, a oni neka komentarišu. Teodora je pokazala da je Takijev i Majin fanatik, a ne ja. Ja da se pravdam neću - rekla je Anita.

- Ona je pričala: ''Kad bi ljudi znali ko je meni pravio džin tonik dva dana pred ulazak''. Ona je mislila da će mene iskompleksirati, ali to me ne dodiruje - rekao je Anđelo.

- Teodora i ja se dosta pusta složimo oko mišljenja. Totalno sam promenila mišljenje i mislim da je izmislila sve. Ona je radila namenski sve da povredi Anđela, a smatram da Relja nikad ne bi prevario Nikoliju sa Anitom i rizikovao toliko godine braka. Što bi čovek sebi dozvolio da se viđa s njom po studiju? Ovo je sve pripremila, ali ušla je pripremljena da ukanali Anđela i Milicu tako da je znala da će Milica to sve izneti. Smatram da nikako Relja ne bi bio s njom jer je ona uhoda i progoniteljka. Zašto baš Relja, što ne Devito? Sve je ovo planski izmišljena priča, uništila je porodicu s dvoje dece - rekla je Aneli.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' Milena Kačavenda dobila je reč kako bi progovorila o aferi Anite Stanojlović i Relje Popovića.

- Anita nije mogla da unese informaciju o Anđelu, a da se to nije desilo. Istina je da se Anđelo dopisivao s Milicom, to sam znala i znam i za trudnoću. Njegov razgovor s Terzom je indirektno priznanje da se sve to desilo - rekla je Milena.

- Ne znam što sad prebacuješ priču - rekao je Anđelo.

- Fascinantno je da sad saznajem da je Anđelo vatreni fan Relje Popovića. Mislim da je ta priča istina, ne znam što bi ona terala inat Anđelu tako - rekla je Milena.

- Ona je to rekla Dači, je l' ti čuješ? Ova žena je načisto blajznula - upitao je Anđelo.

- Smatram da Anita neće da priča o tome, nisam čula da je bila uhoda do sada već da je čekala povratnu da li je on čeka ili ne. Muškarci varaju, pa se z*jebu. Mi ne znamo šta je napolju i kako se čovek izjašnjava, ali mislim da napolju situacija nije nimalo naivna - rekla je Kačavenda.

- Dača je rekao istinu, tvrdim da mu se ona poverila samo što je to umislila. Moram da kažem da je pre Nikolije, Relja k*rao preozbiljne ribe. Nema smisla, treba da se izvini čoveku - rekla je Zorica.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Borislav Terzić Terza ljubomoriše Sofiji Janićijević na Filipa Đukića.

- Ne ljubomorišem na Filipa već mi je Filip došao i rekao da mu je bilo neprijatno jer je ona bila polugola i njemu je bilo neprijatno. Njemu svaka čast što je došao i rekao mi, a onda sam njoj skrenuo pažnju da povede računa - rekao je Terza.

- Devojke kad to rade, treba im više vremena da urade. Samo nek neko stane treći da stavi peškir da mi ne bi mi imali ostali problema - rekao je Đukić.

- Nismo imale gde, morale smo tu. Terza mi je skrenuo pažnju da vodim računa, ali ja sam već vodila računa - rekla je Sofija.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Zorica Marković i Nenad Macanović Bebica blate Milenu Kačavendu.

- Mnogo se potresam zbog toga što Zorica misli da ću ja biti Janjušu kućna spremačica. Nemam ja šta ovde da kažem, čuj komentarišu me Bebica i Zorica. Bebica i Teodora zakucali ove sezone, sve su o sebi rekli i nisu mi validni - rekla je Kačavenda.

- Ona je ispušena lula, sve hvata na spremanje keteringa i na hranu. Ona je prva izvređala Asmina ovde, a šta ja imam da pričam sa alkoholičarom? Ja sam r*zjebala celo krdo i više niko ne postoji - rekla je Zorica.

- Ona je p*pušila Asminu davno k*rac - rekla je Kačavenda.

- Meni da piše neko, ja bih ga napušila. Njoj nije prošla priča sa Janjušem, pa hoće sa Anđelom - rekla je Zorica.

- Mislim sve što sam rekla na klipu, stojim iza svega. Pokazala je da je teška alkoholičarka kao što su svi pričali, ali naravno i za Anđela, Bebicu, Asminu odnosno izdala je sve svoje prijatelje - rekla je Teodora.

Milena Kačavenda prebacila je loptu na sukob s Anđelom Rankovićem zbog čega je brutalno zaratila s njim i otkrila nove detalje.

- Anđelo priča da sam ga zvala pijana, to je jedino za šta može da se uhvati - rekla je Milena.

- Šta ti mene mešaš uopšte? - upitao je Anđelo.

- Ti si rekao da sam te zvala pijana - rekla je Milena.

- Ja sam rekao da si mi slikala noge i rakiju na terasi - rekao je Anđelo.

- Hoćeš da ja objavim slike tvog k*rca? - upitala je Milena.

- Ja to nisam slao. Ja nikad nisam pričao i iznosio detalje neke, neću da pričam šta si radila i kako si me zvala na video - rekao je Anđelo.

- Možda mu se digao jer sam pila, ti si jedan fetišar raspali - rekla je Milena.

- Na osnovu toga što si me zvala u tri ujutru prijana na video-poziv. Ja zbog tvojih sinova ne želim ništa da pričam, blam me da se svađam s tobom i ulazim u detalje - rekao je Anđelo.

- Smrade jedan, sedi bre tamo u ćošak i smrdi. Bis*ksualcu jedan, on je meni lajkovao slike sa Đedovićem. Meni Marko kaže da bi on i ja bili do j*ja da nisam bila protivnik njegove i Anitine veze. Ja ću polako da čujem kako se braniš, a onda ću videti šta ću dalje. Ajde ispričaj tvoje j*bačke poruke - rekla je Milena.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Teodora Delić pljuje Boru Santanu i otkriva da je Bora orgijao zajedno s Taki﻿jem.

- Sad vraćam film, ali ne verujem da je bilo. Taki i ja nemamo odnos, nije bilo toga nikad. Mi smo uvek bili s lepim devojkama u društvu, nikad nismo bili takvi - rekao je Bora.

- Ovo je nakon onog što je bilo u emisiji. Rekla sam to i stojim iza toga, čujem pitanja: ''Kako ona to zna'', pa tako što kad sam sedela s Takijem u restoranu onda ga zove Boki ludačka košulja na telefon i kaže: ''Ajde da idemo vamo i tamo''. Jesu orgijali, ja to znam i svedočila sam pozivima njegovim i Borama - rekla je Teodora.

- Ja nikad devojku nisam video u životu sem kod Takija na rođendanu kad se sama pozvala. Sad vraćam film da smo bili na nekom bazenu Taki i ja s drugaricama, ali nismo orgijali - rekao je Bora.

- Vrlo dobro znam na šta se ovde aludira, ali to su ozbiljne optužbe. Ja sam čula za tu priču, ali sam čula da je tu bila Teodorina mama. Bila je gospođa Slavica sa njima na bazenu i verujem da je bilo svašta, a i čuli smo da je bila na pozivu s Takijem. Bora sad kaže: ''Ćuti Majo, nemoj da pričaš'' - rekla je Maja.

- Kad smo izašli iz Elite 7, ja sam ispitao celu priču o Teodori i njenoj mami. Teodora ima sve poruke sačuvane kada je Taki zvao posle sedme sezone. Sve slike sam video i poruke pročitao, a meni je Teodora pričala i napolju da je slušala razgovore Takija i Bore. Mislim da ona nema potrebe da priča i da se pravda bilo kome, Teodora nije bila sa Takijem - rekao je Bebica.

- Ne postoji slika gde se ljubimo nas dvoje u usta. Evo sad ću da kažem, bili smo u emotivnom odnosu tri meseca. Nisam mogla da se pomirim s tim da ne budemo više zajedno i morala sam da uđem ovde - rekla je Teodora.

U toku emisije''Gledanje snimaka'' Nenad Macanović Bebica i Borislav Terzić Terza ušli su u žestok klinč zbog Teodore Delić. ﻿

- Taki je k*rao i razvalio u stanu kod njega, nema tu priče. Ona je imala i neki lanac da je plaćaju za s*ks, ali sve dokaze ću ostaviti napolju - rekao je Terza.

- Pa to što je Sofija bila sa nekim pekarom i PR, ne znači da je i Teodora - rekao je Bebica.

- Nemoj da spinujete priča. Blam je da se mlada devojka povezuje sa starijim čovekom, a meni je jedan ozbiljan čovek u gradu rekao ozbiljne stvari za Teodoru - rekao je Terza.

- Era je meni pričao za Teodoru, a u prošlom rijalitiju je Teodora imala 19 godina, a stariji čovek s kojim je bila 50 godina - rekao je Ivan.

- Mislim da je ovo sve Takijev spin sa njegove ćerke jer i on zna da se njegova ćerka izblamirala ovde, baš zato je spomenula ovde - rekla je Teodora.

Takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović prepričava Aniti Stanojlović da ga Aneli Ahmić provocira.

- Ja sam igrao sa Milosavom, a ona( Aneli) mi je dobacila: ''Kako moj bivši lepo igra'' - rekao je Luka.

- Je l' imate klip gde sam ja to rekla? Ja sam sve vreme sedela sa Anđelom, vratila se i napustila rođendan - rekla je Aneli.

- Ja sam pitala Luku: ''O čemu se radi?'', ne sećam se ovoga - rekla je Anita.

- Ja njemu nisam dobacila, on želi da bude u priči - rekla je Aneli.

- Lažeš sve, sram te bilo. Zbog ovoga što namešta priče, videće sad kako ću ja da je komentarišem - rekao je Luka.

- Ova k*rvetina mene ne može da dodirne, ona nije dobra majka - rekla je Anita.

- Tvoje dete je sa n*rkodilerom, to si ti pričala - rekla je Aneli.

- Ti dok si sedela kući, Luka ti je šetao dete - rekla je Anita.

- Moje dete čuva pet ljudi, a tvoje dete n*rkodiler - rekla je Aneli.

- Meni nije dolazila socijalna zbog mog deteta, a tebi jeste. Tvoje dete žive sa tri k*rvetine - rekla je Anita.

U toku je emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević blati Aneli Ahmić.

- Meni niko ne može govoriti šta ja da radim. On smrdi i prdi ovde, nebitan je - rekla je Aneli.

- Moraš da znaš da je Asmin kupio Nori tablet, a Sita je drk*la sisama preko njega. Ti i tvoja sestre ste k*rvetine, to što nisi primila svakog utorka ne znači da nisi k*rvetina. K*rvetina me stalno provocira, ona je pričala o polnom organu svog brata. Bolje da ćutiš jer mi ovde možemo da pomislimo svašta - rekao je Dača.

- Kaži ajde, gde ti je ta p*ša mala. Obrati se mom bratu - rekla je Aneli.

- Meni je Sita slala te snimke, ja sam slagao da je mom drugaru. Vidiš ovu metlu, ovo si ti. Ti si nameštala svog brata za dr*gu, sram te bilo. On je tebi uzor, ja sam svedočio za njega. Za tebe je gospodin, ali je običan potrčko - rekao je Alibaba.

- U redu, ja sam svog brata namestila, ali ti si predozirao svog rođaka i ubio ga - rekla je Aneli.

- Ja sam tebe spašavao, spasio sam život i tebi i tvom bratu. Nema gore osobe od nje i njene porodice u Sarajevu. Za nju neću dalje ništa pričati, ona ne postoji u rijalitiju bez provokacija - rekao je Alibaba.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju kako Jovana Cvijanović spušta loptu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja sam bila celo leto posle Elite 7 dobra sa Milicom i Terzu nisam videla dve godine. Kada sam ušla ovde onda sam uletela i kao furija na njega prošla. Milica je prakao prošla i to niko od vas ovde ne zna. Meni je bilo žao što sam mu udarila na Barbaru. Meni je Milica 12h pre ulaska u rijaliti rekla da ne diram Terzu i Sofiju, a ako bude neko dirao dete onda da pustim Terzu da odbrani dete - rekla je Jovana.

- Ona se pijana istrkljala da je Milica nahuškala da gazi mene - rekao je Terza.

- Kakvo mišljenje imaš o Sofiji? - upitala je Ivana.

- Užasno iskreno, ali ja ću s tobom da budem i bff ako budem to želela - rekla je Jovana.

- Jovana, ti si pijana istrkljala mnoge stvari, ali očigledno se ne sećaš. Rekla je da ga Stanija najstrašnije blati i da ga kači svuda, dečko se uznemirio - rekao je Alibaba.

- Terza je rekao da je ova devojka polupana i da kad se bude napila da će se istrkljati sve, to je i uradio navukao je i ćao, više nema komunikacije - rekla je Sofija.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju poljubac Aleksandre Jakšić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Sve ste videli, nemam šta da komentarišem. Mi nismo u vezi, ali ćemo ponoviti ovo. On na žurki nije pršao nijednoj devojci sem meni - rekla je Jakšićka.

- Kaže Zorica da je sigurica (Kačavenda) zaspala, pa je zato bio s Jakšićkom - rekao je Bebica.

- Je l' Milena ispada budala? - upitala je Ivana.

- Ona ima definisan odnos sa njim, nema potrebe da ispada budale. Ja neću da se trudim oko njega, treba on u mene - rekla je Jakšićka.

- Meni je Milena posebna, naravno da ću je braniti. Ona mi je najdraža osoba ovde - rekao je Janjuš.

- Slažem se, ali ja sam rekla što sam imala. Mi smo od Nove godine drugari, a što se tiče nekog odnosa neće ga biti ni ovde, a ni napolju. On je švaler i ja s njim ne bih provela ni dan. U ovim godinama tražim partnera, a ne neku dijabolu - rekla je Milena.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković besna kao ris priča o Filipu Đukiću da nema ni stav, a ni karakter.

- Ne moraju oni da brinu kakav sam ja kad imam ozbiljnu vezu i devojku. Već sam objasnio za Anitu, bilo bi licemerno da sam Luku naveo kao foliranta jer sam ja uradio isto samo sa većom težinom. Ja se ne mešam u tuđe veze, niti ih komentarišem van ovog stola. Maja ima pravo da se ljuti, ja joj ne zameram ništa. Takav mi je period sad naišao, moram da se na neko vreme ugasim. Ja tačno vidim ko mene hoće sa zlom namerom da navuče da pijem, ja imam pravo da radim šta hoću - rekao je Đukić.

- Maja ima pravo da ovako reaguje na Filipa, ali mislim da se on pogubio totalno sam sa sobom i da ne zna gde bije. Sada je on napravio grešku samo sa Aneli, ali ne i s Majom jer je on prvi put napravio grešku s njom i za sve ostalo je Maja kriva - rekla je Matora.

- Da li je Maja pogrešila što je završila sa Đukićem nakon Aneli? - upitala je Ivana.

- Ukoliko postoji klip gde priča s Anđelom o tome, ali i videli smo na klipu da ih gleda sve vreme deluje kao da je to uradila samo da Aneli ne završi s njim. Prenaglašeno mi je branjenje Maje od strane Asmina - rekla je Matora.

- Filip je bio moj drug i iskoristio Maju, a samo sam ga molio da je ne iskoristi i da mi je sredi. Meni Maja ništa nije kriva - rekao je Alibaba.

- Šta je ovo bre? Asmin već više preteruje, ne može toliko da pere Maju zato što mrzi Filipa. Što se tiče Luke, on tako lako šalta priču da je Đukić kriv, dobio si svojih pet minuta - rekao je Mića.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', Tanja Stijelja Boginja dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Ja sam mislila da se Alibaba pravi da je glup, ali je on stvarno glup - rekla je Boginja.

- Sad je rekao da je Stanija već matora i da je deset godina starija od Maje - rekla je Aneli.

- Filip je muvao tuđu devojku, zašto ne ustane i pokaže stav. Ja nikada ne bih pogledao tuđu devojku - rekao je Alibaba, a potom je skočila Maja.

- Lažeš, kose ti se dela sa rečima. Videla sam na šanku da si prišao Teodori i rekao joj: ''J*bao bih te'', a ona je klimala glavom - rekla je Maja.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Jovana Tomić Matora zamera Dragani Stojančević što se nije branila od poniženja.

- Milan je ovde rekao da je mene Janjuš mazio po kosi u utorak, a ja se toga stvarno ne sećam. Jovani uvek prenesem sve što se desi, ali Jovana mi je zamerila što nisam odbranila sebe kad me Jovana ponizila i rekla da je Janjuš prevario sa mnom - rekla je Dragana.

- Ja sam saznala kad je Dragana ustala i rekla da je bila s Janjušem. On je mene lagao i nikad mi nije priznao. Nakon pet do sedam završetka Elite 7 i Aneli je bila u crvenoj haljini, a on je došao tad kod mene kući posle emisije. On je prespavao kod mene i otišao za Prijepolje na pet dana, pa se vratio u Beograd i pisao mi: ''Šta radiš''. Mi smo tako krenuli non stop da se viđamo, spontano je bilo skroz - rekla je Jovana. - rekla je Jovana.

- Janjuš ima konjske živce, ali rekla sam ono jutro Jovani da se smiri - rekla je Maja.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' Jovana Tomić Matora dobila je reč kako bi porazgovarala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milan mi je rekao Janjuše da si pričao sa Borom kako Dragana voli s*ks u dupe - rekla je Matora.

- Nisam to rekao, to je laž. Ne bi mi palo na pamet - rekao je Janjuš.

- Kada bi postojala šansa da postoji taj klip gde Janjuš nju mazi po kosi, ja više ne bih mogla da budem s njom - rekla je Matora.

- Ona ako ima potrebe da raskine, neka raskine. Ja sam ovde iskrena prema njoj, borila sam se za nju i stajala sam uz nju sve vreme, a ona meni kaže da će raskinuti sa mnom ako ima neki klip. Nek raskine sad - rekla je Dragana.

- Ja njoj verujem da ne postoji, ali ja sam možda postala surova. Znam koliko se dajem u vezi, Dragani verujem sto posto i ja znam da bi se onda pretvorila u Matoru ako mi je prećutati - rekla je Matora.

- Matora baš grešiš, devojka mi se nije obratila od početka - rekao je Janjuš.

- Ne postoji situacija da su prošle godine pričali nešto za nju, a ja sam njoj verovali. Pričali su mi sve za Stefani i nju, a ja sam verovala samo njoj. Jako je ružno što ovo radiš sada jer sam ja preko dana raspoložena, uvek smo zajedno - rekla je Dragana.

- Bude li istina to, kraj. Više volim tebe nego sebe, a celu noć mi deluje da se plaši - rekla je Matora.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Bore Santane i Anastasije Brčić o njihovom odnosu.

- Da se nisam napila to veče, ne bih ga ni zvala da pričamo jer sam baš bila besna i ljuta. Kad bih ga pogledala nosila sam mnogo gneva u sebi. Raznežila sam se i zvala ga da pričamo - rekla je Anastasija.

- U ljubavi je sve dozvoljeno, ja sam se zaljubio u nju i ona mi se sviđa. Idemo sve opet, okrećemo novi list. Ona u meni budi i ludilo i nežnost, a meni je samo žao da njeni ne proživljavaju stres. Ja ću se njenima izviniti uživo i ima da odem u Trebinje. Ona nek prvo ode kući, možda ljudi ne budu hteli da me prime. Ja ću da im se izvinim iako budemo zajedno, a i ako ne budemo - rekao je Bora.

- Rekla sam im da je ovo zadnji put da ću ih podržati, ali Bora se stvarno zaljubio i ne zanimaju ga druge devojke. Njemu ne treba da bude Murat kriva, njega ko zna zna i takvog ga prihvata. Ja s njim uvek balansiram, kad je u crvenom spustim loptu i to je to. Anastasija je naša bundevica - rekla je Mina.

- Nikad nisam video ovako prirodnu lepu devojku, to me baš radi - dodao je Bora.

Nakon emisije došlo je do žestoke svađe i vređanja između Jovane pevačice i Janjuša.

- Ti pljuješ Aneli godinu dana a sada se ljubakaš sa njom, ti bre juriš sve samo da bi je*ao, jebeš babe - dodala je Jovana.

- Ja, pa srećo ja je*em ko konj, što ti mene vređaš - dodao je Janjuš.

- Snimala sam ja tebe, ne možeš sa mnom tako - rekla je Jovana.

- Ma je*em ti mamu u Tršiću, tamo pored Vuka Karadžića, kretenko bolesna - vikao je Janjuš.

- Ubi te sujeta i ljubomora, bolesniku, ubi te sujeta prema Anđelu i prema svim boljim muškarcima - rekla je Jovana.

Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš nastavili su sukob u Odabranima.

- Ma nemoj ti meni da pričaš bilo šta, ti koji nemaš asfaltiran put u Prijepolju - govorila je Jovana.

- Budaletino jedna, ostavi me na miru. Majka ti je rekla da me ne diraš. Avetinjo jedna, ti nisi normalna bre, ostavi me na miru - govorio je Janjuš.

- Ne možeš da preboliš što sam te izdala kanto od dva metra - govorila je Jovana.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević su razgovarale u krevetu, bez bubica, a po svemu sudeći Jovana je bila ljuta na Draganu, te je delovalo kao da je ljubomorna i da joj ponovo prebacujem priču za Janjuša.

Njih dve su sve vreme šaputale, a na kraju su po svemu sudeći izgladile odnose, jer su se poljubile.

Uroš Stanić je prozvao Luku Vujovića kako se smeje Aniti Stanojlović u facu dok se svađaju.

- Stalno joj se smeješ u facu - rekao je Uroš.

- Ti ćutiš tvojoj bivšoj ku*vetini, a meni ništa. Ona vređa moje dete, a gde je njeno dete - rekla je Anita.

- Ma mene to ne zanima, šta je sa tobom - rekao je Luka.

- On tebe samo je*e ništa drugo - dodao je Uroš.

- Neću da me ta tvoja kurvetina vređa - rekla je Anita.

- Ma ti idi kod tvoje ku*vetine tamo - dodao je Luka.

- Da te podsetim šta ti je bilo sa njom, polivala te majonezom , a ti je branio, a mene ne poštuješ - dodala je Anita.

- Sram te bilo, ja sam se svađao sa svima zbog tebe, a ako ti se ne sviđam, vrati se u onaj odnos koji ti odgovara - govorio je Luka aludirajući na Filipa.

Anita Stanojlović i Luka Vujović su se sve vreme svađali zbog toga što Anita smatra da je Luka nije zaštitio u sukobu sa Aneli Ahmić.

- Ti njoj ne smeš ništa da kažeš, ta ku*vtina vređa moje dete, moju majku, a gde je njeno dete, i ti ćutiš - vikala je Anita.

- Rekla mi je Ivana da vas pustim da se sama raspravljate - dodao je LUka.

- Ja ti kažem da joj saspeš sve u facu, ali ti nećeš, to je to raskidamo - rekla Anita.

- Raskidamo? Hoćeš da izađem iz kreveta - upitao je Luka.

- Rešićemo to sutra, ali raskidamo da - rekla je Anita te se svako okrenuo na svoju stranu u krevetu i nastavio da spava.

Autor: R.L.