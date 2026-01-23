AKTUELNO

Evo gde se nalazi Vesna: Janjuševog psa zavoleli su svi gledaoci Elite, a sada je otkriveno ko brine o njoj (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink

Marko Janjušević Janjuš je u Eliti 7 dobio na poklon psa Vesnu nakon što su on i Uroš Stanić odradili uspešan zadatak.

Kako je Vesna sve vreme bila uz Janjuša dok je boravio u Eliti, pred sam kraj takmičenja, ona je završila kod Gordana Džehverović, poznatije kao mama Džehva koja je Janjušu pričuvala Vesnu dok ne uzme stan u kojem će živeti, a nakon toga Vesna je vreme provodila sa Janjušem i njegovom ćerkom Krunom.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, od kako je Janjuš ušao u Elitu 9, malo ko zna da je Vesna ostala u njegovom rodnom gradu Prijepolju kod njegovog brata Borisa koji najviše brine o njoj.

Boris je sinoć okačio sliku iz svoje kuće dok gleda utakmicu na televizoru dok leži na gaarnituri a Vesna leži na njegovom stomaku.

Foto: Instagram.com

Jedan detalj sa slike je mnoge raznežio, naime, u ćošku slike koju je Boris objavio se vidi slika Borisovog i Janjuševog pokojnog brata Mihaila, koji je izvršio samoubistvo pre dve godine.

