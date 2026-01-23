Ima šestougaonu glavu, d*pe joj curi već mesec dana, SELJANČURA iz Belog potoka! Slavica Delić BESNA KAO RIS! Nakon što ju je Maja optužila da je orgijala sa njenim tatom Takijem, Teodorina majka BLJUJE VATRU!

Neće da joj ćuti.

Tokom sinoćne emisije "Gledanje snimaka" Maja Marinković optužila je Teodoru Delić da je zajedno sa svojom majkom Slavicom bila prisna sa njenim ocem Takijem, ali i Borom Santanom.

- Vrlo dobro znam na šta se ovde aludira, ali to su ozbiljne optužbe. Ja sam čula za tu priču, ali sam čula da je tu bila Teodorina mama. Bila je gospođa Slavica sa njima na bazenu i verujem da je bilo svašta, a i čuli smo da je bila na pozivu s Takijem. Bora sad kaže: ''Ćuti Majo, nemoj da pričaš'' - rekla je Maja.

Zbog ovih tvrdnji odmah se oglasila Teodorina majka, Slavica Delić, koja nije ostala imuna na ovakve teške optužbe.

- Mogu reći za onog matorog pedofila i nakazu Radomira Marinkovića da priča notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom unakaženom od operacija... D*pe joj curi već mesec dana od operacije, sa šestougaonom glavom i raznim s*ksom u svim sezonama - rekla je Slavica i dodala:

- Seljančura i pr*stitutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i k*rvalucima i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - rekla nam je Slavica Delić.

Autor: R.L.