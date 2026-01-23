AKTUELNO

Domaći

TAKI RASPLAMSAO RAT SA SLAVICOM DELIĆ! Objavio ŠOK fotografiju sa Teodorom iz MANASTIRA TUMANE, provokacija bez pardona

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Rijaliti drama oko aktuelne učesnice Elite 9 Teodore Delić ne jenjava, a čini se da je Taki odlučio da ide do kraja.

Naime, iako je već poznato da je u otvorenom sukobu sa majkom Teodore Delić, Taki je sada napravio potez koji je mnoge ostavio bez teksta.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira upravo sa Teodorom Delić, i to ni manje ni više nego ispred manastira Tumane. Ova objava momentalno je protumačena kao direktna provokacija upućena njenoj majci, sa kojom Taki trenutno vodi rat.

Foto: Instagram.com

Podestimo Taki je juče za naš portal odgovorio Teodorinoj majci na prozivke:

- Ja razumem gospođu Slavicu, samo ne shvata jer je njeno dete na slikama pored mene nasmejano i srećno, iako me je uhodila, a ja o toj devojci (Teodori) vodim računa i šaljem joj slatkiše i poklone, balone i razna čuda u Elitu, a kako je gospođa Slavica rekla, njen zet, koji ju je nazvao citiram: “Milanovačka k*rva”, sada stipa i maltretira njenu ćerku. Ko je tu donji, a ko gornji? Ako me pamćenje dobro sluzi, ovoj, kako ona kaže, junećoj glavi, se gospođa Slavica udvarala. Ne bih da se zaboravi, zar nije njena ćerka ponosno izvadila majicu sa našom slikom u Eliti 7 i vikala: “S Boga na groba” u svadji sa Bebicom. Toliko od mene za sada, imam ja dosta materijala, a sada cu ostati gospodin kao i uvek, pa cu ovde stati - poručio je otac Maje Marinković za naš portal.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Rat

#Taki

#Teodora

#slavica delic

POVEZANE VESTI

Domaći

GORI OD BESA! Slavica Delić više neće da ćuti, za Pink.rs osula rafalnu paljbu po Bebici: Važnija mu je MRŽNJA prema Miljani, ovo je SELJACIZAM!

Domaći

Godinama hoće da liči na mene, a on ne poštuje ono što mu je sveto - verenicu i porodicu: Nakon što je Bobanac poslao Vanji poklon u Elitu, Žana Omnia

Domaći

Prva izjava Teodorine majke! Ratovala sa zetom Bebicom, a sada se oglasila posle njihove veridbe: Pala mu je maska, moja ćerka...

Domaći

Faca mu se izobličila od laži koje izgovara: Slavica Delić besna kao ris nakon pomirenja Teodore i Bebice, bljuje vatru na sve strane!

Domaći

Opet je popljuvao po svemu, on je psihopata: Slavica Delić opet slavi raskid Bebice i Teodore: Kada raskinu padne mi kamen sa srca!

Domaći

VREME MU JE DA SE SKRASI I OŽENI! Otac Filipa Đukića progovorio o sinovljevom odnosu sa Teodorom Delić, a evo šta kaže za Bebicu