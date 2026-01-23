OBEZBEĐENJE ULETELO U ODABRANE! Janjuš pogodio Jovanu pevačicu HRANOM U GLAVU, haos u Odabranima! (VIDEO)

Haos tokom nominacija.
Nakon što je ustala da nominuje Jovana pevačica obratila se svojim roditeljima i rekla im da tuže Janjuša.
- Uživajte u Minhenu, spremite tužbu - rekla je Jovana.
- Neka mi pop*še u Minhenu. J*bem ti i mamu i tatu usred Minhena - rekao je Janjuš.
- Ti si mene nisi mogao da j*beš nemaš k*rac - vikala je ona.
- J*bem ti mamu bolesnu - rekao je Janjuš i pogodio je hranom koju je jeo.
- Umesto da te leče, poslali te ovde, dođi uhodi me, ja te zakucam - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.