OBEZBEĐENJE ULETELO U ODABRANE! Janjuš pogodio Jovanu pevačicu HRANOM U GLAVU, haos u Odabranima! (VIDEO)

Haos tokom nominacija.

Nakon što je ustala da nominuje Jovana pevačica obratila se svojim roditeljima i rekla im da tuže Janjuša.

- Uživajte u Minhenu, spremite tužbu - rekla je Jovana.

- Neka mi pop*še u Minhenu. J*bem ti i mamu i tatu usred Minhena - rekao je Janjuš.

- Ti si mene nisi mogao da j*beš nemaš k*rac - vikala je ona.

- J*bem ti mamu bolesnu - rekao je Janjuš i pogodio je hranom koju je jeo.

- Umesto da te leče, poslali te ovde, dođi uhodi me, ja te zakucam - rekao je Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.