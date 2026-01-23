NE ŠTEDI REČI! Uroš nazvao Jovanu niskomoralnom devojkom, prisetio se njenih kratkih ljubavnih afera iz Elite! (VIDEO)

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako Uroš Stanić ogovara Jovanu Cvijanović.

-Imala sam svoje greške. Nikome sada ne morališem. Imam pravo na svoj život sad, ne smatram da sam svetica, ali sada se ponašam prihvatljivo - kazala je Jovana.

- Jovana jeste niskomoralna. Uhodila je Rajačića stalno, dopadao joj se Janjuš, znamo svi kako je izgledao njen odnos ovde u Rijalitiju - rekao je Uroš.

