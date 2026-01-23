AKTUELNO

Zadruga

NE ŠTEDI REČI! Uroš nazvao Jovanu niskomoralnom devojkom, prisetio se njenih kratkih ljubavnih afera iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako Uroš Stanić ogovara Jovanu Cvijanović.

Foto: TV Pink Printscreen

-Imala sam svoje greške. Nikome sada ne morališem. Imam pravo na svoj život sad, ne smatram da sam svetica, ali sada se ponašam prihvatljivo - kazala je Jovana.

- Jovana jeste niskomoralna. Uhodila je Rajačića stalno, dopadao joj se Janjuš, znamo svi kako je izgledao njen odnos ovde u Rijalitiju - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TO JE GNJIDA OBIČNA, SMEĆE OD ČOVEKA: Dača nazvao Luku najvećim folirantom, pa se osvrnuo na bivšeg prijatelja Bebicu! (VIDEO)

Zadruga

DA NIJE BILO STANIJE, NE BI BILO NI TEBE: Uroš BRUTALNO ponizio Asmina, pa potkačio Luku: Ne brineš o svom ocu! (VIDEO)

Zadruga

Ispod slike svog deteta se ljubio sa drugom: Uroš ostaje veran drug Milici, nazvao Terzu monstrumom, pa mu redom dodelio žestoke epitete: Kačevenda je

Zadruga

DOBILA JE DEVET TUŽBI, A DRŽI SE SVOG STAVA! Asmin istakao da je Maja osoba koja ne posustaje pod pritiskom, pa je nazvao najobjektivnijom! (VIDEO)

Zadruga

NEMAŠ SVOJ STAV: Janjuš dokazao da je uz Kačavendu! Nazvao Zoricu Marković prevrtljivom, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)

Domaći

ONA JE NIKAKVA MAJKA: Kristijan žestoko opleo po Aneli Ahmić, nazvao je starijom verzijom Maje Marinković: ONE PRIPADAJU SORTI ŽENA... (VIDEO)