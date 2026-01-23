Kakvo telo Ena Čolić ima! Objavila vrele fotke s Tajlanda: Peja i ona jašu slonove, pogledajte u kakvom raju uživaju (FOTO)

Bivši učesnici "Elite 9", Jovan Pejić Peja i Ena Čolić nastavili su svoju ljubavnu vezu i posle rijalitija, te su tako sada pratiocima na svom instagramu profilu pokazali kako uživaju na odmoru na Tajlandu, a mnogi su zapravo ostali u čudu kakvo telo Ena Čolić ima, s obzirom na to da je objavila vrele fotke sa ove još vrelije destinacije!

Ena i Peja su, naime, nakon veoma turbulentne sezone ipak rešili da svom odnosu daju drugu šansu, te su tako nastavili svoju ljubav da grade, a mnogi su se oduševili time što je pevačica Zlata Petrović, Jovanova majka, pružila ruku Eni, pa su tako danas u idiličnom odnosu.

Ovaj ljubavni par rešio je da ponovo "napuni baterije", pa su tako zajedno otputovali na vreli Tajland, odakle neretko objavljuju video snimke i fotografije na kojima se provode. Njihovi pratioci i njihova zajednička podrška "Pingvini", oduševljeni su ovim prizorima, sudeći po komentarima, a mnogim pripadnicima jačeg pola popadale su vilice.

Ena je, naime, objavila fotku u kupaćem kostimu koja je uzburkala kompletnu javnost. Ona je stajala na stenama uz more, okružena tropskom prirodom, tačnije, palmama, zelenilom i tirkiznom vodom, te je tako ova fotografija odala taj prepoznatljiv "tajlandski vibe".

Njih dvoje su, takođe, iskoristili priliku te su se tako fotografisali sa slonovima na Tajlandu, tačnije sedeli su na njima, a fotografije su nasmejale mnoge.

Autor: Nikola Žugić