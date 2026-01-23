SAD SAM NA 30 ODSTO, A TO MOŽE DA NARASTE! Žana Omnia poslala jasnu poruku Bobancu i ženama koje vode OTVOREN rat protiv nje: ZA SVE NJEGOVE GLUPE GLASNOGOVORNIKE SAM FILOZOF! (VIDEO)

Progovorila o temi koja intrigira javnost!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu ''Elite 8'', Žanu Omniu, koja je nedeljama žiži interesovanja javnosti, zbog sukoba sa bivšim mužem Bobancem.

Ona je otkrila kako je do sukoba došlo, te je istakla da njihov trenutni odnos ne naginje ga primirju, već da je tenzija, kako je vreme prolazilo, rapidno rasla.

Žana, šta se dešava kada je reč o tvom odnosu sa Bobancem? Do sada, nikada nisi tokom svojih javnih pojavljivanjima govorila da imate neki problem. Kako je do toga došlo?

- Jasno je da nikom ništa nije jasno. Ja sam saznala u istom trenutku kad i novinari da Bobanac i ja nismo u dobrim odnosima. Kada je jedna dotična gospođica Lejla oglasila u njegovo ime, krenulo je sve. Nakon razvoda mi smo bili previše bliski, mislim da je shodno tome mogao da sa mnom reši problem, ako je postojao, pozove me na telefon, a ne na drugačiji način da ga rešava. Sada sam na 30%, to može da se poveća, a Bobanac vrlo dobro zna šta to znači. Da se osvrnem na temu naših porodičnih odnosa, ja nisam neko ko je pokrenuo išta što se toga tiče. Tihi glupi glasnogovornih dotična Lejla se oglasila, a on nije svestan da je napravio grešku, jer je upravo nju izabrao da ga izastupa. Da je izabrao nekog malo inteligentnijeg, tu bi već imao drgugu muku, a to je da bi ta osoba shvatila, šta Bobanac radi, te i da tu personu može da uvuče u neki problem. Morao je da zna da neću da budem imuna na njegovu neverbalnu komunikaciju, odnosno onu preko njegovih glasnogovornika. Volela bih da se ta osoba, mediokritet, oglasi sa svim ''istinama'' koje misli da zastupa o meni. Očigledno je da ne zna da prenese suštinu svom sagovorniku, odnosno nikome u ovom slučaju. Ubuduće su se obraćati isključivo Bobancu kad se bude oglašavao, ja ću se lično njemu obraćati tokom repliciranja. Ukoliko bih ja javno krenula da pljujem po postojanju svog bivšeg muža, pljuvala bih po sebi. Međutim, on je krenuo sa iznošenjem nekih detalja. Ovim putem, mora da zna da ću se ja baviti istinom i da nemam šta da sakrijem. Ne dopadaju mi se novonastale stvari koje plasira u javnosti, kao i način na koji gradi odnos sa našom ćerkom. Više ne moram da prećutim određene stvari. Smatram da je upetljao i svoju porodicu u sve to. Neću da iznosim neke stvari, zarad mira naše ćerke. Naša ćerka Irina je neko ko je dovoljno stasao i nju ne remete stvari za njenih sedamnaest godina života. Dete ne treba da zauzima stranu, jednako treba da voli oca i majku. Ljuta nisam, samo sam iznenađena načinom na koji je pokušao da umanji moju inteligenciju, time što mi je podmetnuo svoje glupe glasnogovornike. Ja moram da kažem da ja mogu da oprostim, ali da ne zaboravim, jednostavno je. Ono što Bobanac treba da zna je da sam ja filozof za sve njegove glasnogovornike. Lejla, njegova glasnogovornica je devojka s kojom je Bobacac se*sualno opštio, pa ga ona sada zastupa - istakla je Žana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.