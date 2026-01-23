Izbacila grudi u prvi plan i krenula da me zavodi: Anđelo obelodanio kako ga je Milena ložila, ovu njenu 'predatorsku' stranu niko nije znao! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević pozvao je Anđela Rankovića da porazgovaraju o njegovim vrelim porukama sa Milenom Kačavendom.

- Anđelo, zanima me kakve si to s*ksualne poruke slao Mileni Kačavendi? - upitao je Darko.

- Svi znate da ja takve stvari pamtim, a pričaću uopšteno o tome jer me blam da ulazim u dubiozu. Ja sam lajkovao sliku Đedoviću i mene Milena zaprati, a ja uđem i pošaljem joj poruku: ''Do čega smo došli da ti mene zapratiš'', a ona mi kaže: ''Ćuti tu, lajkuješ mi slike''. Setio sam se da sam Marku lajkovao sliku i onda je ona mene zapratila. Mi smo se sprdali, a ona mi je rekla da sam baš gotivan lik i da joj je Marko pričao da bi se mi družili da nije bilo Anite. Ona je mene zvala, nikad ne lažem. Ona je potencirala da se mi čujemo, a mene to smara da pričam s nekim telefonom. Ona je uključila tajni mod na Instagramu, ali je rekla da je ona sa tehnologijom posvađana i da ne zna šta je uradila - rekao je Anđelo, pa dodao:

- Mi smo onda prešli da se dopisujemo na Viber i sad ne mogu da ti kažem tačno da li je prvu noć ili drugu noć bilo da mi je poslala sliku kako pije rakiju i slikala mi noge. Malo, po malo i to je išlo tako, a mislim da je imala crveni lak na nogama koji ja volim kod žena. Ona mene zove na video poziv iz kreveta, ležala je na strani i u prvom planu grudi. Ona je mene zvala na video poziv, a ne ja nju. Dok se gledamo preko video poziva, bude malo dvosmisleno. Nakon toga je usledila moja poruka koja je s*ksualnog tipa, a ona mi odgovara: ''Je l' si lud?''. Ona bi trebala meni da kaže: ''Možemo da se družimo, gotivan si mi, ali ti ne dajem prostora za ovakve odgovore''. Zato ja govorim opširno šta je poenta svega. Mi nastavljamo komunikaciju svakog dana tako što ona zove mene na Whatsaap, a onda mi odgovara na stori iz teretane koja pokazuje moje telo nakon treninga. Ušli smo u Elitu i videli ste kakav smo odnos imali, ali nije bilo tako da je meni bilo katastrofa i da mi ona nije dala povoda - otkriva Anđelo, pa nastavlja dalje:

- Zorica mene i Milenu šalje u izolaciju, znači da je nešto nanjušila. Kako mi onda daje da ja nju masiram i da joj otkopčavam i zakopčavam haljine, a bio sam napadan? Ja sam se svađao s njom i reč nisam rekao, a ona je najavljivala. Ja ne moram ništa da kažem za to, dovoljno je da ljudi vrate snimke njenog ponašanja. Ona je meni u kazinu zamerala Jakšićku i ljubomorisala mi što me ona poljubila u obraz. Ja sam poslao tu poruku i smatram da sam imao povoda - rekao je Anđelo.

- Kojim signalima i na koji način ti je Milena bacila rovce i dala signale? - upitao je Darko.

- Zove me iz kreveta na video-poziv gde su joj grudi u prvom planu, ali ne samo to već mi je i tokom video-poziva nabacivala neka dvosmislena rečenica i peckalica, a ona se na sve to smejala - rekao je Anđelo.

- Je l' si hteo da je pribiješ uza zid i uhvatiš je za vrat? - upitao je Darko.

- Verovatno je bilo, ali ja tu intimu želim da ostavim u četri zida. Meni je fascinantno da ona priča da je sinovima pokazala, pa nije sigurno jurila za deset sekundi po sobi da sinovima pokazuje takve stvari. Mislim da nije istina da je zvala sina da mu pokaže tu poruku - rekao je Anđelo.

- Da li je istina da si je zvao na romantični put u Italiju? - upitao je Darko.

- Ne znam da li misli na to što smo pričali ovde ili ne, ali napolju nisam mogao da zovem jer se lomilo da li ću ući ili ne - rekao je Anđelo.

- Da li se ispostavlja da se ona folirala kada je u pitanju prijateljstvo s tobom jer ste vi ovde bili kao najbolji drugari, a napolju slikala poruke? - upitao je Darko.

- Naravno zato što je klasična drukara. Kada su ovde bili ttrubači, ona mi je pričala da me voli - rekao je Anđelo.

- Da li ste prešli u nekom trenutku na neku konkretizaciju? - upitao je Darko.

- Nismo, nije došlo do tog dela da se vidimo. Nije meni Milena centar sveta da samo razmišljam o njoj. Sva sreća pa se sve to dešavalo u vezi jer je sad mogla da me cinkari i da mi pravi problem, ali ovo je bilo pred sam ulazak - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić