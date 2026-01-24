Više ne može da se pravi fin i kulturan: Anita likuje jer je Anđelu konačno pala maska, misli da je ovo sezona njegovog uništenja! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević dao reč takmičarima da komentariše haos oko vrućih poruka koje je Anđelo Ranković slao Mileni Kačavendi.

- Šta reći posle Matore? Ja ću da probam da uđem u ulogu Anđela i Milene Kačavende i krenuću sa te neke džentlmenske i ženske strane. Svaka žena koja primi pohvali na svoj račun od kako si lepa do kako bih te j*bo to ženama prija. Anđelo je slao "kako bih te j*bao" i svi se pitamo kako je trebalo i zašto nije tako reagovala Kačavenda. Mislim da čim je Milena pokazala sinovima, a ne mislim da je ona bolesna žena. Meni se dešavalo ovo sa starijim ženama, ali sad ne mogu da šaljem ženama od 70. Mislim da je Milena stala sa komunikacijom i ne bih rekao da su jedno drugom čekali na zicer. Mislim da je Anđelo imao neko nezadovoljstvo koje mu je neka starija žena u mladosti uradila. Mislim da Anđelo ne bi pokazao dominaciju koju je pisao u porukama jer su to fantazije. Ja nisam edipovac i nemam traumu jer sam svoje fantazije i fetiše radio sa ženama sa kojima sam bio. Toliko da se napali jer je video gole grudi, pa ovde vidimo svaki dan i ne diže mi se svaki dan - govorio je Ivan.

- Tebi se ne diže ni u krevetu sa devojkom - dodao je Anđelo.

- Anđelo voli da fantazira. Mileni nema 90 godina... Ne kažem da njoj nije imponovalo i da to ne bi uradila, zašto ne bi? Ona da je toliko htela da bude sa Anđelom nastavila bi tu poruku. Ja kad vidim da žena odbije mou ponudu ne znači da će žena da mi j*be mater sutra kad je vidim - nastavio je Marinković.

- Anita, da li te je ovo šokiralo? - pitao je Darko.

- Meni je neprijatno ovo da komentarišem. Ništa me nije iznenadilo, ja sam pričala da je folirant i drago mi je da se pokazuju prava lica. Ovo je sezone razotkrivanja i ne može da se pravi fin i kulturan. Verujem da je slao svoj polni organ, kao što je verujem da je poslao i Milici - rekla je ona.

