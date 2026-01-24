Karambol u Eliti: Aneli i Anita brutalno zaratile zbog Luke, on se umešao i nastao neviđeni haos zbog prozivki! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Pun mi je k*rac ove Bajadere što se j*be sa starcima - rekla je Aneli.

- Mrš k*rvetino jedna, nemoj da nam se unosiš - rekla je Anita.

- Ćuti debela - rekla je Aneli.

- Trudna sam - rekla je Anita.

- Dete ti čuva n*rkodiler - rekla je Aneli.

- Kad si bila sa mnom u vezi ti si se lepo oblačila - rekao je Luka.

- J*baću joj mater, k*rvetino - rekla je Anita.

- Dođi kod mene - rekla je Aneli.

- J*baću ti mater. Đavoli su u tebi - rekla je Anita.

- Šta je povredilo Anitu u tvom izlaganju, je l' glavni problem što ona vidi nešto između tebe i Luke? - upitao je Darko.

- Naravno. Provocirala sam je namerno da vidim da li će je Luka braniti, što nije. Ona meni sad preti da će me udariti - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što je Anita rekla da je Luka bio s tobom samo jer si skakala do plafona? - upitao je Darko.

- Nju sin gleda kako skače do plafona, ali ništa novo od ove j*bačice. Pokazala je svojim odnosima kolika je k*rvetina, j*bu se kao štuke i ne mogu sa mnom. Mogu oboje da nasrnu na mene, dobiće povratnu. Ja se osećam sad kao pobednik ovde jer su oni pokazali svoju nemoć - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić