RATNO STANJE U ELITI: Luka, Anita i Anđelo u nikad brutalnijem sukobu, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Ovakav haos dugo nije viđen!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Anđela Rankovića, Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Bolje da ne pričamo kako se ponašala sa mnom, a kako se ponaša kad je sa tobom. Neću da pričam da ne bude da se takmičim, ali njeno ponašanje sa mnom nema veze sa ovim kad je sa tobom. Ona mene sad blati i sve je najgore, a ja pričam jer nakon 10 meseci pakla koji sam napolju prošao zbog nje imam najgore moguće mišljenje - rekao je Anđelo.

- Ja sam tad isto pričala da sam najlepša, najbolja i da sam pobednica, ali mu je tad to odgovoaralo. Folirant! - dodala je Anita.

- Tad joj nije došla prijateljica da joj kaže da visi na porno sajtovima, a nju da boli uvo. Nije se hvalila da je kombinacija i da će da se j*be kad hoće - nastavio je Ranković.

- Ja sam pričala istinu, a ti si se sad setio. Ti si znao to, čim je ona mogla da bude lažno u braku sa ženom - umešala se Matora.

- Kačavenda ti je pričala isto što i Matora i Ivan, pa si joj pisao da ćeš da j*beš - govorila je Anita.

- Je l' ti krivo što tebe nisam hteo kad si mi u maju pisala? Ja ovo nikad nisam hteo, hvala Bogu da sam od ovoga pobegao - rekao je Anđelo.

- Koliko ti moraš da budeš neiskren kad ovako pričaš o ovoj devojci, a hvališ Aneli. Ispričaj šta misliš o Aneli - govorio je Luka.

- Tebe boli što ja hvalim Aneli? - pitao je Anđelo.

- Ne. Ja sam bio sa obe i znam. Anita je bolja žena, bolja domaćica, bolja u krevetu. Ti si neiskren, a ja sam merodavan koji sam bio sa obe. Elokventnija je, pametnija, ima stav i karakter - pričao je Vujović.

- Ja sam izašla iz sedmice i dobila sam klipove šta mi je pričao iza leđa. Ovo je najveći folirant koji je ovde ušao - rekla je Anita.

- Što si me onda progranjala napolju? Rekao sam njemu srećno - dodao je Anđelo.

- Srećno tebi jer ti se otkrilo pravo lice - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić