U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću.

- Da li ti imponuje što Maja na ovakav način upoređuje tebe i Filipa? - upitao je Darko.

- Ne da mi imponuje, to je istina. Nekada sam sebi budem glup jer je on spavao s njom, a ja da je branim. Bilo mi je žao što je Maja sama morala da se brani i odgovara na pitanja. On je nju proganjao i davao joj lažnu nadu - rekao je Alibaba.

- Da li ti je drago što primećuješ da Maji veoma prija što si ti muškarac koji joj pruža zaštitu? - upitao je Darko.

- Ja to radim iskreno, naravno da mi je drago da ceni to što radim na neki način. Ona i sad da je u vezi ja bih nju branio, a gazio njenog dečka. Uvek ustane i prizna šta uradi, meni se to najviše dopada i nikad nije krivila nekog drugog - rekao je Alibaba.

- Da li su ti želje i dalje iste? - upitao je Darko.

- Naravno, dodaću malo gas - rekao je Alibaba.

- Smatraš li da se malo ponižavaš uplitanjem u priču Lemura i Filipa Cara? - upitao je Darko.

- Meni taj majmun ništa ne znači, Filip ako se pronalazi u toj igrački onda je on jako glup. Meni je bitniji njen osmeh nego taj debil. On nek dođe kod mene na prevaspitavanje, da ga rešim za 24h - rekao je Alibaba.

- Rekao si da ćeš uzeti autofoliju Lemur i otići kroz Crikvenicu - rekao je Darko.

- Da, on je mene pljuvao zbog Stanije, a posle mi se izvinjavao. Sada ću otići kad izađem iz Elite - rekao je Alibaba.

- Što ti je Maja iskrenija od Stanije? - upitao je Darko.

- Maja sve prizna, nisam imao takvo mišljenje o njoj. Meni se kod Stanije nije sviđalo što ima 40. godina i samo kači slike u tangicama. Zamisli neko ozbiljan želi da kupi njen brend ili da neko s njom sarađuje, a uđe u njen profil i vidi sve gole slike. Ona zarađuje samo na Onlyfansu i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Alibaba.

- Rekao si da si Staniju planirao da šutneš na početku veze i da ti je žao što nisi to uradio - rekao je Darko.

- Uhvatio sam je u nekoj laži na početku veze, ali ja sam joj preko toga prešao. Rekao sam joj 7-8 stvari koje treba da ispoštuje ako hoće da bude sa mnom u vezi i to je uradila do pre par meseci - rekao je Alibaba.

- Ja sam znala da će doći do ove situacije, očekivano je da će početi nju da gazi kao što je gazio mene. Mene interesuje jako kako ona sad sve ovo komentariše, a volela bih da ja vidim njihovo suočavanje. Vidim da dolazi sve na moje, a čula sam da je bila sa starijim čovekom. Kako je živela sve te godine u Majamiju, mislim da se od tih tableta ne živi. Nešto meni tu smrdi - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić