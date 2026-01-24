Bila sam nezrela, a on je to iskoristio: Teodora našla novo opravdanje za aferu s Takijem, pa najavila žestoko suočavanje na sudu! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar dao je reč Teodori Delić kako bi progovrila o aferi sa Radomirom Radulovićem Takijem.

- Teodora, stigla je kutija sa Takijevim i tvojim slikama - rekao je Joca.

- Ja sam bila nezrela i da mogu da vratim vreme nikad ne bih radila te stvari. On je zloupotrebio moju nezrelost. Ja se ne vadim, sve sam priznala i rekla. Možemo da opisujemo moje slike, ali bila sam nezrela - rekla je Teodora.

- Uopšte nisi izgledala naivna na tim snimcima - rekao je Joca.

- Ni meni ne izgleda da sam bila naivna, samo sam bila medijski nezrela. Najbitnije mi je da mi moja porodica i moji prijatelji veruju, a ostali me ne zanimaju - rekla je Teodora.

- Šta si radila u stanu matorca s kojim si se videla dva ili tri puta? - upitao je Joca.

- Ne sećam se kako smo dospeli tamo, znam da se nisam zadržala duže od pet minuta. Ne sećam se šta je trebalo njemu, bilo je pre tri godine. Zaključak priče je da ćete sve videti na sudu, a ja ću vam priložiti dokaze - rekla je Teodora.

- Ovde je samo s*ks upitan je l', a sve ostalo priznaješ? - upitao je Joca.

- Tako je - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić