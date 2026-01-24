Okrenule novi list: Matora stavila tačku na sumnje u Draganu, nakon burne noći pružila novu šansu! (VIDEO)

Odlučila da joj veruje!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Jovan Tomić Matorom o haosu koji je imala sa Draganom Stojančević i problemima koji su nastali nakon što je saznala da je njenoj devojci Marko Janjušević Janjuš pipnuo kosu.

- Koliko ti je poljuljano poverenje u Draganu? - pitao je Joca.

- Da vidim da me je Dragana lagala, da se nasmejala, da je videla, sigurno bi mi poverenje bilo poljuljano. Milan je rekao da nije konstatovala Janjuša i drago mi je da mi poverenje nije poljuljano. Koliko god da nismo imale problem sa poverenjem i poštovanje, ali kad čuješ da postoji klip i da ne znam kako izgleda ostavila sam mogućnost. Možda sam previše burno reagovala, ali ja sam takva - govorila je Matora.

- Kako komentarišeš njen plač i histeriju? - pitao je Joca.

- Mene generalno nervira jer sam preterala, ceo dan sam sumnjala i oona se zbog toga razočarala jer sam ja mogla da kažem da nije bolesna nego da nešto krije od mene. Drago mi je što napokon mogu da razgovaram sa nekim i na ovakav način da rešim, a da ne postoje uvrede i inat. Napokon sam u zrelijoj vezi - govorila je Matora.

