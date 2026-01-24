AU, KAKVA NOĆ! Kačavenda i Anđelo progovorili o detaljima SE*SUALNIH prepiski, Aneli i Anita ZATRESLE zidove rasravom, dok je Maja dala sve od sebe da SROZA Filipa - Evo šta je obeležilo noć za nama u Eliti 9

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, učesnici nagledanijeg rijalitija svih vremena, ''Elite 9'', odgovarali su na pitanja predstavina sedme sile, koja nisu bila nimalo laka. Predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević i Red portala, Jovan Ilić - Joca novinar naoštrili su se brojnim saznanjima, te su takmičari morali da priznaju sve. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Anđela Rankovića da porazgovaraju o njegovim vrelim porukama sa Milenom Kačavendom.

- Anđelo, zanima me kakve si to s*ksualne poruke slao Mileni Kačavendi? - upitao je Darko.

- Svi znate da ja takve stvari pamtim, a pričaću uopšteno o tome jer me blam da ulazim u dubiozu. Ja sam lajkovao sliku Đedoviću i mene Milena zaprati, a ja uđem i pošaljem joj poruku: ''Do čega smo došli da ti mene zapratiš'', a ona mi kaže: ''Ćuti tu, lajkuješ mi slike''. Setio sam se da sam Marku lajkovao sliku i onda je ona mene zapratila. Mi smo se sprdali, a ona mi je rekla da sam baš gotivan lik i da joj je Marko pričao da bi se mi družili da nije bilo Anite. Ona je mene zvala, nikad ne lažem. Ona je potencirala da se mi čujemo, a mene to smara da pričam s nekim telefonom. Ona je uključila tajni mod na Instagramu, ali je rekla da je ona sa tehnologijom posvađana i da ne zna šta je uradila - rekao je Anđelo, pa dodao:

- Mi smo onda prešli da se dopisujemo na Viber i sad ne mogu da ti kažem tačno da li je prvu noć ili drugu noć bilo da mi je poslala sliku kako pije rakiju i slikala mi noge. Malo, po malo i to je išlo tako, a mislim da je imala crveni lak na nogama koji ja volim kod žena. Ona mene zove na video poziv iz kreveta, ležala je na strani i u prvom planu grudi. Ona je mene zvala na video poziv, a ne ja nju. Dok se gledamo preko video poziva, bude malo dvosmisleno. Nakon toga je usledila moja poruka koja je s*ksualnog tipa, a ona mi odgovara: ''Je l' si lud?''. Ona bi trebala meni da kaže: ''Možemo da se družimo, gotivan si mi, ali ti ne dajem prostora za ovakve odgovore''. Zato ja govorim opširno šta je poenta svega. Mi nastavljamo komunikaciju svakog dana tako što ona zove mene na Whatsaap, a onda mi odgovara na stori iz teretane koja pokazuje moje telo nakon treninga. Ušli smo u Elitu i videli ste kakav smo odnos imali, ali nije bilo tako da je meni bilo katastrofa i da mi ona nije dala povoda - otkriva Anđelo, pa nastavlja dalje:

- Zorica mene i Milenu šalje u izolaciju, znači da je nešto nanjušila. Kako mi onda daje da ja nju masiram i da joj otkopčavam i zakopčavam haljine, a bio sam napadan? Ja sam se svađao s njom i reč nisam rekao, a ona je najavljivala. Ja ne moram ništa da kažem za to, dovoljno je da ljudi vrate snimke njenog ponašanja. Ona je meni u kazinu zamerala Jakšićku i ljubomorisala mi što me ona poljubila u obraz. Ja sam poslao tu poruku i smatram da sam imao povoda - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Rankovićem i njegovom odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Šta se dešavalo između vas dvoje u Eliti? Rekao si da je volela da te stiska, a ona imitira kako je grliš i gahćeš u vrat - rekao je Darko.

- Često sam je ljubio po vratu, a kad ležimo u krevetu ja je poližem po vratu. Sad ću da kažem i kad to, kad legnem i dugnem levu ruku to uradim jer ne može da se vidi. Kad te poližem po vratu što mi ne lupiš šamar? Ona mi je samo rekla da ćutim - govorio je Anđelo.

- Da li bi s*ksualno opštio sa Kačavendom? - pitao je voditelj.

- Sada ne, a ranije u nekim situacijama zavisi od odevnih kombinacijama i kako izgleda, a nekad izgleda privlačno, kao kad ima onu providnu crnu haljinu. Ja volim kad žene nose čipku. Mene kad neka osoba iziritira ne bih nikad bio u životu. Kad se jako i izazovno obuče da - rekao je Anđelo.

Milena Kačavenda otkrila je svoju stranu priče, kada je reč o prepiskama sa Anđelom Rankovićem.

- Milena, kako se je od običnog ćaskanja došlo do vrelog sa Anđelom Rankovićem? - upitao je Darko.

- Bila sam u Perastu na moru sa decom i sedim na bazenu, vrtim telefon i vidim da je Anđelo lajkovao moj i Đedovićev stori. Ja sam mu dala broj da mi piše na Whatsaapu jer su mi na Instagramu bili admini. Mene zanima samo kako je izgledala soba na video-pozivu? - upitala je Milena.

- Otkud znam kako je soba izgledala, nisam gledao u kvaku već u tvoje s*se. Sad razvijam jednu teoriju pošto vidimo da se ovde napije, tetura i ne seća se tako da je moguće da je tamo bila toliko pijana da se možda nije ni sećala. Ja nikad u životu ništa nisam slagao za devojke. Da nisi imala trip da ću ja da te nameštam, ko zna šta bi bilo. Šta je trip? Sad sam shvatio da si i lažov pored svega - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem i vrelim porukama koje joj je slao.

- Vi se dopisujete, on ti pošalje gospodina i da bi te zalepio. Šta ti na to šalješ? - pitao je Darko.

- Ništa, gasim telefon. Ja sam bila kod prijatelja u hotelu. Ja sam ugasila telefon da smislimo šta ćemo. Nije bilo nikakve logike. On ima telefon, pa neka objavi sve. Ja sam gledala njegove prepiske sa mojom drugaricom - rekla je Milena.

- Ti si sad ljubomorna jer sam se čuo sa tvojom drugaricom i sa njom sam super - dodao je on.

- Rekla je da joj je pisao, a ja sam rekla da snimi stori i da snimi i mene, a to je bilo oko pola jedan preko dana. On je ušao na stori i više joj se nije javio. Rekla mi je da ga je upoznala i da je on davi. To je bilo između sezone sedam i osam, a ona ima 53 godine i dva unučeta. Šta ja treba da razmišljam kad Anđelo sa mnom komunicira, a sutra mi to šalje? - nastavila je Kačavenda.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Kačavenda bi bila i sa ponijem. Pokazala nam je da voli mlade momke i piletine, setimo se kako se muvala sa Urošem Rajačićem. On da je hteo da je j*be, on bi je j*bao. Juče je Anđelo navukao kao magarca tako što je rekao: ''Ja nikada ne bih bio sa babom''. Smatram da je ova maloumnica skočila jer joj je proradila sujeta. Ona je jedna nedoj*bana i isfrustrirana babetina raspala - rekla je Aneli.

- Milana je imala te poruke i nisi odgovorila, ali kriva je što nije napravila distancu jer je znala za njegove j*bačke poruke. Mislim da se pogodilo vreme i mesto da bi sve pucalo i da se ne zna ko bi koga j*bao. Definitivno sam sigurna da Anđelo ima neku fantaziju, kao što meni kažu da sam pijanica i da imam aftere. To sam ja i priznajem, ali on to ovde ne priznaje - rekla je Matora.

- Ja volim da dominiram u s*ksu, šta je tu problem? Ja ne volim na televiziji da pričam o s*ksu i svemu tome, to je druga stvar samo zato što mislim da ovo nije ni vreme, a ni mesto da se priča o tome - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević dao reč takmičarima da komentariše haos oko vrućih poruka koje je Anđelo Ranković slao Mileni Kačavendi.

- Šta reći posle Matore? Ja ću da probam da uđem u ulogu Anđela i Milene Kačavende i krenuću sa te neke džentlmenske i ženske strane. Svaka žena koja primi pohvali na svoj račun od kako si lepa do kako bih te j*bo to ženama prija. Anđelo je slao "kako bih te j*bao" i svi se pitamo kako je trebalo i zašto nije tako reagovala Kačavenda. Mislim da čim je Milena pokazala sinovima, a ne mislim da je ona bolesna žena. Meni se dešavalo ovo sa starijim ženama, ali sad ne mogu da šaljem ženama od 70. Mislim da je Milena stala sa komunikacijom i ne bih rekao da su jedno drugom čekali na zicer. Mislim da je Anđelo imao neko nezadovoljstvo koje mu je neka starija žena u mladosti uradila. Mislim da Anđelo ne bi pokazao dominaciju koju je pisao u porukama jer su to fantazije. Ja nisam edipovac i nemam traumu jer sam svoje fantazije i fetiše radio sa ženama sa kojima sam bio. Toliko da se napali jer je video gole grudi, pa ovde vidimo svaki dan i ne diže mi se svaki dan - govorio je Ivan.

- Tebi se ne diže ni u krevetu sa devojkom - dodao je Anđelo.

- Anđelo voli da fantazira. Mileni nema 90 godina... Ne kažem da njoj nije imponovalo i da to ne bi uradila, zašto ne bi? Ona da je toliko htela da bude sa Anđelom nastavila bi tu poruku. Ja kad vidim da žena odbije mou ponudu ne znači da će žena da mi j*be mater sutra kad je vidim - nastavio je Marinković.

Filip Đukić posle par dana tuge i depresije, odlučio od svih utorak devojaka za Tanju Stijelju Boginju koja mu je čini se jedina preostala od svih.

Naime, njih dvoje su postali neradzvojni, te tako sada i tokom emisije provode vreme zajedno. Da li će Đukić posle svega nju konačno prihvatiti za devojku i nagraditi je za sav uložen trud i upornost, ostaje da pratimo.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

- Ne verujem da bi Kačavenda bila sa Anđelom jer koliko slušam ovo što se sad iznosi, po svemu sudeći mogla je. Ovo što slušam da Anđelo radi, nije mi ništa čudno i to. Dečko ima svoje fetiše i to je to - rekao je Luka.

- Meni je jako zanimljivo jer je Kačavenda odrukala i Anđela i svoju drugaricu. Druga stvar je da iako je Anđelo s*ksualni manijak, ko je dao povod da piše te stvari? Kako je moguće da je rekla Vanji, a ne Marku Đedoviću. Izgleda da bi se vrlo rado davila uz gelender zato je ćutala - rekao je Bebica.

- Đedović me naučio da pazim napolju šta radim više nego u sezoni i da se ne dopisujem sa rijaliti učesnicima, kao što i nisam - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu, a to je odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića, koji poslednjih dana ima ozbiljne trubulencije.

- Anita, da li ste se Luka i ti pomirili? - pitao je Darko.

- Pomirili smo se. Jutros sam mislila na raskid, ali sam danas prebacila da sam mislila na par sati da razmislim - rekla je ona.

- Koliko ti smeta što Luka nema stav kad su u pitanju ljudi koji vas u tandemu gaze i ismevaju vaš ljubavni odnos? - pitao je voditelj.

- Smeta mi, zbog toga imamo svađe. Ljudi koji nas ismevaju, ja na njih imam reakcije, a Luka je suzdržan. Ja smatram da treba da reaguje, a on kaže da neće da ulazi u sukobe. Ja reagujem u sekundi, a ne znam zbog čega on nema potrebu. Kad on bude osetio mislim da će to uraditi, a ja da potenciram ne mogu i odustala sam - pričala je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o Mini Vrbaški.

- Kako komentarišeš što Mina Vrbaški teatralno prevrće očima dok se ti ljubiš sa Lukom? - upitao je Darko.

- Ja znam da je bilo za nešto drugo - rekla je Mina.

- Meni Mina kaže sve, prevrne očima i nap*ši me. Pitala me da li sam normalna da se ponižavam nakon one svađe i da se mirim s njim - rekla je Anita.

- Ja uvek njoj kažem svoje mišljenje, rekla sam pre 20 dana da je ovo propast - rekla je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o problemima koje ima sa Anitom Stanojlović, a prvo je pričao o haosu koji imaju zbog toga što on neće da je brani.

- Totalno sam drugog stava i mišljenja, a verujem da će se svi složiti. Branio sam Aneli kada ona nije bila ovde, a da Anita nije tu onda bih skakao i branio njene ime. Kada je Aneli ušla i zaratila sa Minom, nisam se mešao. Isto tako kad je Aneli žestoko ratovala sa Majom ili bilo kojom devojkom, a ja se nikada nisam mešao. Ne pravdam se, samo znam kako Anita reaguje. Kad su bila nominacije i kad sam se svađao sa Aneli zamerila mi je najstrašnije i rekao mi je da nemam šta da se svađam kad sam sa njom u odnosu. Cela kuća se složila kad se svađam sa Aneli da ja onda imam emocije i bes - rekao je Luka.

- Da li možeš da ukapiraš da se ne radi o Dači, Matoroj, Ivanu? Na "Nominacijama" sam mu zamerila jer produbljuje - rekla je Anita.

- Mi smo danas ležali i pitao sam da li mogu da je vređam, rekla mi je da može i da mogu samo da se svađam kad je ona tu. Ako se sam sa njom svađam misliće da ću imati emocije - dodao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Pun mi je k*rac ove Bajadere što se j*be sa starcima - rekla je Aneli.

- Mrš k*rvetino jedna, nemoj da nam se unosiš - rekla je Anita.

- Ćuti debela - rekla je Aneli.

- Trudna sam - rekla je Anita.

Tokom emisije "Pitaja gledalaca" došlo je do žestikog haosa, a Luka Vujović rešio je da pokaže pravo lice Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš što je Luka rekao da mu je najveća greška što je verio osobu koja je trebalo da mu bude samo kombinacija? - pitao je Darko.

- U nama je nož i pogača i mi odlučujemo kad sečemo što se tebe tiče - dodao je Luka.

- Idi izj*bi je da se smiri - poručila je Anita.

- Evo dala je, što se onda ljuti? Hoćete da vam plešem? Ja sam lav koji pojede pileće kao vi - govorila je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mini Vrbaški progovorila je o prijateljstvu sa Anitom Stanojlović.

- Mina, stigle su mi neke poruke da Luka ne sme da se suprodstavi Aneli, ali tebi sme - rekao je Darko.

- Ja sam Mini najveći prijatelj ovde, to mora da se zna - rekla je Mina.

- Aneli, vraćen je snimak i ti si prva udarila Anitu - rekao je Darko.

- Ona je mene prva uhvatila za gušu, ja to neću dozvoliti - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Anđela Rankovića, Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Bolje da ne pričamo kako se ponašala sa mnom, a kako se ponaša kad je sa tobom. Neću da pričam da ne bude da se takmičim, ali njeno ponašanje sa mnom nema veze sa ovim kad je sa tobom. Ona mene sad blati i sve je najgore, a ja pričam jer nakon 10 meseci pakla koji sam napolju prošao zbog nje imam najgore moguće mišljenje - rekao je Anđelo.

- Ja sam tad isto pričala da sam najlepša, najbolja i da sam pobednica, ali mu je tad to odgovoaralo. Folirant! - dodala je Anita.

- Tad joj nije došla prijateljica da joj kaže da visi na porno sajtovima, a nju da boli uvo. Nije se hvalila da je kombinacija i da će da se j*be kad hoće - nastavio je Ranković.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović.

- Sprdao se, ima pravo da se sprda sa njom. Hvalila sam i ja moje odnose. Ima pravo da se sprda sa njom jer je ona sprdanja cele nacije - rekla je Anita.

- Da li se sprdao Luka? - upitao je Luka.

- Ne, suzile su i njegove i moje oči - govorila je Aneli.

- Mrš klošarko jedna - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Maju Marinković, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Napravila si jasnu razliku između Filipa i Asmina, između čoveka sa kojim si nešto imala i čoveka sa kojim nisi. Zbog čega je jedan nula od muškarca, a drugi sa kodeksima? - pitao je Darko.

- Sa Asminom ništa nisam imala u ljubavnom smislu, gledam ga kao drugara i mislim da se više zauzeo za mene. Što se Filipa tiče smatram da nije ispao muškarac i pokazao stav kad se dešava situacija između njega i mene i kad je trebalo da bude muškarac to nije pokazao - govorila je Maja.

- Zbog čega Filipa smatraš najvećim folirantom u kući? - pitao je vodirtelj.

- Rekla sam da ne mogu da verujem da je to iz mojih usta izašlo, ali to mislim. Prirodno mi je i ljudski zarad našeg drugarskog odnosa i poznavanja. Ja imam to kad smo mi stari zadrugari u pitanju, imam poštovanje zbog godina poznanstva. Kad se desi situacija koju smo obostrano želeli, a mnogo je više išlo po mojoj grbači. Ako nešto uradimo oboje onda oboje treba da odgovaramo. Mogla sam i ja da se zabijem u ćošak, ali sam ispala frajer i trpela kritike - pričala je ona.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću.

- Da li ti imponuje što Maja na ovakav način upoređuje tebe i Filipa? - upitao je Darko.

- Ne da mi imponuje, to je istina. Nekada sam sebi budem glup jer je on spavao s njom, a ja da je branim. Bilo mi je žao što je Maja sama morala da se brani i odgovara na pitanja. On je nju proganjao i davao joj lažnu nadu - rekao je Alibaba.

- Da li ti je drago što primećuješ da Maji veoma prija što si ti muškarac koji joj pruža zaštitu? - upitao je Darko.

- Ja to radim iskreno, naravno da mi je drago da ceni to što radim na neki način. Ona i sad da je u vezi ja bih nju branio, a gazio njenog dečka. Uvek ustane i prizna šta uradi, meni se to najviše dopada i nikad nije krivila nekog drugog - rekao je Alibaba.

Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, pa je razgovarao sa Borislavom Terzićem Terzom. Terza je na samom početkui razgovora žestoko oplepo po Ani Spasojević zbog pljuvanje Sofije Janićijević i otkrio da je njegova bivša drugarica imala aferu sa tiktokerom kojem je žena bila u drugom stanju.

- Ana pljuje Sofiju, a uradila je istu stvar. Bila je sa čovekom čija je žena bila trudna, ali ne želim još da iznosim. Ja mogu da kažem koji je dečko, koji je grad. Ja sam rekao ako pokušava da mi bude drugarica da ne treba da pljuje Sofiju. Najgore mi je to moralisanje, šta ti imaš sa Sofijom da je napadaš i blatiš? Glupo što to radi jer je i ona to radila prošle sezone. Sve mi je rekla, ali nema veze jer neću da kanalim momka pošto je možda i dalje sa tom ženom, ali ako nastavići reći ću. Ja ću da branim Sofiju, pa ćemo da vidimo kolike su one gospođetine i kolike su dame - govorio je Terza.

- Sofija, da li stojiš pri tome da možeš Milici da držiš časove dostojanstva? - pitao je Joca.

- Stojim iza svake svoje izgovorene reči. Prija mi što je Terza stao uz mene. Trebalo je to da uradi i prošle godine jer bismo mi bili najsrećniji par. Mislim da jedno drugome pokazujemo ljubav i da smo ostali zajedno sad bi nam bilo godinu i po dana. Žao mi je što se tad završilo, a možda je i trebalo jer nam je sad ljubav jača - govorila je Sofija,

Joca Novinar dao je reč Teodori Delić kako bi progovrila o aferi sa Radomirom Radulovićem Takijem.

- Teodora, stigla je kutija sa Takijevim i tvojim slikama - rekao je Joca.

- Ja sam bila nezrela i da mogu da vratim vreme nikad ne bih radila te stvari. On je zloupotrebio moju nezrelost. Ja se ne vadim, sve sam priznala i rekla. Možemo da opisujemo moje slike, ali bila sam nezrela - rekla je Teodora.

- Uopšte nisi izgledala naivna na tim snimcima - rekao je Joca.

- Ni meni ne izgleda da sam bila naivna, samo sam bila medijski nezrela. Najbitnije mi je da mi moja porodica i moji prijatelji veruju, a ostali me ne zanimaju - rekla je Teodora.

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o haosu koji je imala sa Draganom Stojančević i problemima koji su nastali nakon što je saznala da je njenoj devojci Marko Janjušević Janjuš pipnuo kosu.

- Koliko ti je poljuljano poverenje u Draganu? - pitao je Joca.

- Da vidim da me je Dragana lagala, da se nasmejala, da je videla, sigurno bi mi poverenje bilo poljuljano. Milan je rekao da nije konstatovala Janjuša i drago mi je da mi poverenje nije poljuljano. Koliko god da nismo imale problem sa poverenjem i poštovanje, ali kad čuješ da postoji klip i da ne znam kako izgleda ostavila sam mogućnost. Možda sam previše burno reagovala, ali ja sam takva - govorila je Matora.

- Kako komentarišeš njen plač i histeriju? - pitao je Joca.

