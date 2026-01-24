Čist je kao suza, tu nema emocija: Lukina majka, Biljana, za Pink.rs progovorila o Anitinoj ljubomori prema Aneli, pa priznala: Raskrstio je sa njom kada...

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom dana koji je za nama, došlo je do teških reči između Luke Vujovića i Anite Stanojlović. Naime, njihov odnos prate brojne turbulencije danima u nazad, te je tako tokom jučerašnjeg dana u nekoliko navrata došlo do raprave. Pored svega izgovorenog, oni su rešili da svojoj ljubavi daju novu šansu.

Portal Pink.rs kontaktirao je Lukinu mamu, Biljanu Vujović koja je otkrila šta misli o njihovom odnosu.

Biljana veruje da će nesuglasice Luke i Anite u jednom trenutku proći, te i da on nema emocije prema bivšoj parnerki, Aneli Ahmić.

- Po mom mišljenju je to još uvek benigno i ne čudi me s obzirom na to obzirom da je nekoliko bivših sa njima u istom prostoru. Rekla bih da Anita neće ići toliko daleko da ponovi greške koje je Aneli pravila. Svi misle da je Luka raskrstio sa Aneli kada je video snimke iz izolacije sa Asminom, međutim, ja znam da se to desilo onog trenutka kad je ušla posle njega u rijaliti. Samo mu je trebalo i vreme i baš pravi razlog, jednostavno nije hteo da prihvati da je on nešto kriv i da je on taj koji je pogrešio. Luka je čist kao suza što se Aneli tiče. Tu nema grama emocija. Zato je i bespotrebna Anitina ljubomora i burna reakcija. Ali sam i svesna da će još svega tu biti. Iskreno , mene ništa ne može da pomeri posle pakla koji su imali Aneli I Luka. Jedno je sigurno. Luka i Anita su lep par i mislim da imaju mnogo više lepih trenutaka, nego svađa. A ako dođe do promene, Bože moj... Samo nek se živi i zdravi - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.