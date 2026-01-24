Bez dlake na jeziku! Nakon Slavičinih reči da je Maja seljančura iz Belog potoka, a on matori pedofil, oglasio se Taki Marinković za Pink.rs: Gospođo, idemo u Guču, ispuniću vam želju!

Rat Slavice Delić sa Takijem Marinkovićem traje nedeljama unazad, a kako je Slavica juče u izjavi za naš portal žestoko osolila po njemu, mi smo odmah pozvali Takija.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Maja Marinković optužila je Teodoru Delić da je zajedno sa svojom majkom Slavicom bila prisna sa njenim ocem Takijem, ali i Borom Santanom. Tim povodom se za naš portal oglasila njena majka Slavica Delić, koja je žestoko udarila po Maji, ali i po njenom ocu.

- Mogu reći za onog matorog pedofila i nakazu Radomira Marinkovića da priča notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom unakaženom od operacija... D*pe joj curi već mesec dana od operacije, sa šestougaonom glavom i raznim s*ksom u svim sezonama...Seljančura i pr*stitutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i k*rvalucima i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - rekla je Slavica Delić za naš portal.

Sada, ovim povodom, kontaktirali smo i Takija, koji se osvrnuo na ove Slavičine reči, koje su odjeknule daleko.

- S obzirom na to da je sinoć njena Teodora sve priznala i da su slike istinite i da je sve istina što je Taki izneo, sasvim je jasno da Taki nikada ne laže i da uvek Taki priča istinu! A to što je gospođa Slavica ljubomorna na svoju ćerku, zbog neuzvraćene ljubavi, ne brinite se gospođo Slavice, možemo otići dogodine zajedno u Guču! Pošto ove godine nisam stigao kako ste me pitali, evo, ispuniću vam ove godine tu želju - rekao je Taki u izjavi za Pink.rs.

