Luka istakao da se Maja zaigrala u nameri da Asmina predstavi kao UHODU, Mina potkačila Durdžića: Prestani sa vređanjem Stanije!

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja se najviše zaigala. Naredna je svoj sud dala Mina Vrbaški.

- Asmine, mislim da si se ti veoma zaigrao. Kada je u pitanju tvoje prozivanje Stanije, treba tu da prikočiš. Ona nije ovde, nema potrebe da govoriš o njoj. Na drugom mestu je Luka, sada mislim na odnos sa Anitom, ali se zaigrao i sa Aneli. Aneli je na trećem mestu. Ona je izgubila kompas, ne treba tako da se ponaša majka maloletnog deteta - kazala je Mina.

- Asmin se zaigrao tako što je sebi dozvolio mnoge stvari, koje se tiču Aneli. Umesto da ima kontrolu nad sobom, izabrao je nešto drugo. Iz neke dosade je radio stvari. Maja Marinković je na drugom mestu. Uvek ističe da je iskrena. U jednu ruku jeste, ali sve više se gubi kada je izlaganje o njenom odnosu sa Asminom u pitanju. Govorila je za njega da je uhoda, a sve više je primetno da joj on veoma prija. Zaigrala se kada je reč o tom odnosu. Da joj ne prija, distancirala bi se. Na trećem mestu je Bora Santana - kazao je Luka.

Autor: S.Z.