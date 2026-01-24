AKTUELNO

Zadruga

KO VISOKO LETI, NISKO PADA! Aleksandra ne krije da uživa u Kačavendinom ratu sa Anđelom, Terza sasuo Luki sve u lice (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja se najviše zaigrala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je na prvom mestu. Milena je ovde osuđivala druge žene, a sada nju svi osuđuju. Ko visoko leti, nisko pada. Sve joj je došlo na naplatu. Svi joj se sada smeju. Mogu da pričam o njoj danima, ali ne želim. Bora, Dača Anastasija...takođe i Mina, veoma su se zaigrali. Ipak ću da da stavim Daču, veoma je mlad, ništa nije prošao u životu, ali smatram da se već zaigrao i zaleteo - rekla je Aleksandra.

- Luka se zaigrao na početku rijalitija sa Majom, a došao je ovde i svakodnevno pričao o svojoj tadašnjoj verenici Aneli. Luka je neko ko voli da bude u centru pažnje. Druga osoba je Bora. Druženje sa Urošem mu se obilo o glavu. Aneli je na trećem mestu - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

