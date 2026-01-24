AKTUELNO

Domaći

Ona te napravila, a sad je pljuješ: Sunčica očitala Alibabi lekciju zbog vređanja Stanije, on hladan kao led! (VIDEO)

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući. Jovana Cvijanović je dobila reč.

ELITO, NA NOGE LAGANE! Veliki šef izabrao specijalne numere za buđenje učesnika, evo da li mu je pošlo za rukom! (VIDEO)

- Zaigrali su se Asmin i Aneli, ne rade ono zbog čega su došli i ne ispunjavaju svoje ciljeve. Teodora se zaigrala sa Filipom, vidim da Bebici nije dobro. Navešću Asmina, Filipa Đukića i Luku - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da se Joca zaigrao sa Milosavom i da je u početku bilo simpatično i smešno. Treća osoba je Asmin jer mislim da se on zaigrao u dosta situacija ovde - rekla je Anastasija.

Plaćao sam joj mesečno samo da ne snima za Onlyfans: Alibaba razvezao jezik i žestoko urnisao Staniju Dobrojević, pa se umešala Aneli i dolila ulje na

- Navešću Asmina jer se previše zaigrao sinoć kada je pljuvao Staniju Dobrojević. Ona je dosta pre tebe bila uspešna osoba, a ti se tek učiš ovde rijalitiju i nije korektno da ti nju pljuješ i pričaš koliko si joj davao posle svega - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

