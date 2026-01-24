AKTUELNO

Zadruga

Ja nju znam, neće ti biti dobro: Bora posavetovao Asmina da se što pre skloni od Maje za svoje dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući. 

- Aneli se previše zaigrala i hiljadu puta joj skrećem pažnju da ne radi neke stvari, ali me ona ne posluša. Ne treba da vređa tuđu decu, koliko god njoj da vređaju i to je strašno. Neću te braniti da si mi iz oka ispala, to moraš da znaš. Sledeći je Luka kog ja više ne mogu da prepoznam, on uopšte nije isti kao napolju. Treća osoba je Anita koja je želela pošto poto da bude u nekoj priči jer ne zna sama da funckioniše kroz rijaliti - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Asmin, mislim da ti ne treba ovo sa Majom da ti sa kodeksima dovodiš sebe u situaciju da se blamiraš. Možeš samo da se navedeš na to da budeš nervozan, a to neće izaći na dobro po tebe. Ovde se isto zaigrala Anita jer nije dobro da ubacuje u priču Relju Popovića, Vesnu Zmijanac i tako dalje - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

