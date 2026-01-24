AKTUELNO

Domaći

To priča već treći put: Taki uopšte ne uzima za ozbiljno Alibabine pretnje, tvrdi da mu je Maja pomutila um!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Tokom današnjeg dana u ''Eliti 9'' se dogodila drama kada je Maja Marinković prošetala kućom Odabranih u tangicama, što je jako razbesnelo Asmina Durdžića, pa je i ogovarao Maju sa Anitom i Lukom Vujovićem.

- Kako pokvarena riba. Samo da me prođe zub i krenuću da je ponižavam za stolom da ne zna da li je pošla ili došla. Zgadila mi se. Sad će ona da vidi, zamisli molim te ja nju branim, a ona me tako namešta. Skida se tu u tange i provocira - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Zgadila mi se: Alibaba doživeo fras i nikad žešće oblatio Maju Marinković, sledi joj pakao! (VIDEO)

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali i Radomira Marinkovića Takija kako bi otkrio šta on misli o svemu ovome i da li Asmin sa pravom ljubomoriše Maji.

Foto: Pink.rs

- On to priča već treći put. Oni igraju rijaliti tamo, ali su oni osuđeni jedni na druge. Maja je slobodna, on se možda zaljubio u nju i ljubomoriše, ali Maja njega gleda kao velikog prijatelja. Rekao je da nije takvu devojku sreo kao što je Maja, moguće da je odlepio i da je zato brani. Moguće je i da hoće da je zaštiti jer je u Eliti 7 ona branila i njega i Staniju - rekla je Maja.

pročitajte još

Bila sam nezrela, a on je to iskoristio: Teodora našla novo opravdanje za aferu s Takijem, pa najavila žestoko suočavanje na sudu! (VIDEO)

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

MOJ 'VJERNI' MUŠKARAC SE POKAZAO KAO ODBAČENA IGRAČKA: Stanija dala svoj sud o Asminu i otkrila šta očekuje od Maje Marinković

Domaći

Nedostaje mi... Stanija otkrila da je Asmin i dalje njen dečko, pa priznala: Rekla sam da neću ništa braniti!

Domaći

NORA JE PLAKALA KAD SAM JOJ GOVORILA DA IDE DA VIDI OCA! Prvo oglašavanje Aneli Ahmić za Pink.rs nakon Asminovog ulaska u Elitu 9! Podržala Luku, pa i

Domaći

NERIA TEČE DIGLE NA TRON! Anelin nećak pozirao sa njenim bivšim verenicima i mužem: Asminom, Lukom i Janjušem, a jedan mu je omiljeni (FOTO)

Domaći

SAD ĆE VIDETI KAKVE SANKCIJE UVODIM! Taki neće da čuje za Maju zbog Đukića, a on mu se gadi: Obična bitanga i pijanac, u krevet ga vode up*šanog!

Domaći

OVAKO ĆE BITI SVE DOK JE ANELI TAMO! Tamara o ljubavnom brodolomu Anite i Luke: Ona mora da se dovede u red!