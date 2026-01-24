To priča već treći put: Taki uopšte ne uzima za ozbiljno Alibabine pretnje, tvrdi da mu je Maja pomutila um!

Tokom današnjeg dana u ''Eliti 9'' se dogodila drama kada je Maja Marinković prošetala kućom Odabranih u tangicama, što je jako razbesnelo Asmina Durdžića, pa je i ogovarao Maju sa Anitom i Lukom Vujovićem.

- Kako pokvarena riba. Samo da me prođe zub i krenuću da je ponižavam za stolom da ne zna da li je pošla ili došla. Zgadila mi se. Sad će ona da vidi, zamisli molim te ja nju branim, a ona me tako namešta. Skida se tu u tange i provocira - rekao je Alibaba.

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali i Radomira Marinkovića Takija kako bi otkrio šta on misli o svemu ovome i da li Asmin sa pravom ljubomoriše Maji.

- On to priča već treći put. Oni igraju rijaliti tamo, ali su oni osuđeni jedni na druge. Maja je slobodna, on se možda zaljubio u nju i ljubomoriše, ali Maja njega gleda kao velikog prijatelja. Rekao je da nije takvu devojku sreo kao što je Maja, moguće da je odlepio i da je zato brani. Moguće je i da hoće da je zaštiti jer je u Eliti 7 ona branila i njega i Staniju - rekla je Maja.

Autor: N.Panić