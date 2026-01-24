Brutalan odgovor Stanije Dobrojević! Nakon Alibabinih prozivki da je on finansirao samo da se ne bi snimala za OnlyFans, ona poručila: Divlja kao....

U svom stilu!

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić otkrio je u "Eliti" dva izvora zarade svoje bivše partnerke Stanije Dobrojević, o čemu se naširoko priča. On je naveo da joj je davao pare da ne bi radila, dok je sad stigao njen odgovor.

Stanija je, u svom stilu, podelila golišave fotografije, te imala šta da poruči ispod istih.

- Divlja kao vetar! Nisam ničije vlasništvo - poručila je Stanija u opisu svoje poslednje objave na društvenim mrežama.

Asmin Durdžić je odgovarao na pitanja u emisiji "Pitanja novinara", te tom prilikom priznao šta mu se više dopada kod Maje Marinković u odnosu na Staniju Dobrojević.

- Što ti je Maja iskrenija od Stanije? - upitao je voditelj.

- Maja sve prizna, nisam imao takvo mišljenje o njoj. Meni se kod Stanije nije sviđalo što ima 40. godina i samo kači slike u tangicama. Zamisli neko ozbiljan želi da kupi njen brend ili da neko s njom sarađuje, a uđe u njen profil i vidi sve gole slike - istakao je Asmin, pa dodao:

- Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Asmin u "Zadruzi 9 - Eliti".

Autor: N.Panić