NE ZAUSTAVLJA SE! Stigla hladna osveta Anđele Đuričić: Posle raskida rešila da ode na mesto iz Gastozovog pakla, a tek da vidite kako provocira! (FOTO)

Anđela Đuričić nakon raskida sa Gastozom, otišla je na Tajland, tamo gde je njen sada već bivši dečko robijao.

Ona redovno obaveštava svoje pratioce šta tamo radi, a sada je objavila slike koje su digle buru na mrežama.

Za samo nekoliko minuta ona je dobila pregršt komplimenata od strane pratilaca, najviše navodeći kako nema niko toliko zgodan kao ona i kako ne znaju ko može ovakvoj ženi da odoli.

- E pa ljudi selim se u ovaj raj na zemlji - napisala je ona.

Inače, Anđela je u lajvu na TikToku otkrila da je raskinula sa Gastozom.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno. Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - priznala je tada Anđela.

Njihov raskid potvrdio je i Gastoz.

- Svakako nisam sav svoj kada dođe ovo doba godine, ali mislim da je najbolje ovako. Neću da detaljišem, razlozi su naša privatna stvar, ja joj želim sreću i šta više, mislim da joj činim uslugu, a to će shvatiti kroz par meseci.

Autor: N.Panić