Sve je laž?! Lili demantovala tvrdnje da je Milica u vezi sa Borinim prijateljem, a na pitanje o infarktima njegovog oca imala ŠOK reakciju! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu rijaliti učesnicu Lili Stevanović koja je govorila o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li je istina da je Milica sa Borinim drugom bila pre svadbe? - upitao je Joca.

- To je takva laž. Ja sam nju čak pitala mesec dana pred venčanje: ''Da li si sigurna'', a ona se čak i ljutila što je pitam. Jako je ružno što je to rekla Borina sestra, nek se drži Pariza i to je to. Lažima ne može povratiti ljubav, ako ljubav ne postoji. To nije Borin drugar, pa ja bih ga videla za šest godina nekad da je to istina. On jeste njegov poznanik, Bora i on su se upoznali osam meseci pred venčanje. Ja kao prijatelj njihove kuće nikad nisam videla tog čoveka na slavama. Dečko radi poslove koje radi, u diplomatiji je i ja ga znam od ranije. On je jedan divan mladić i gospodin - rekla je Lili.

- Borin otac je rekao da je zbog Milice i Bore imao osam infarkta - rekao je Joca.

- Pa on treba da ide u Ginisovu knjigu rekorda, kako osam? Na trećem umireš, on je vanserijski slučaj - rekla je Lili.

