AKTUELNO

Domaći

Specijalno iznenađenje! Stiglo more poklona za Maju i Asmina, ona pred svima napravila scenu: Ovo me ne zanima, mogu samo LEMURI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U Belu kuću obezbeđenje je unelo specijalno iznenađenje za Maju Marinković i Asmina Durdžića.

pročitajte još

Ja nju znam, neće ti biti dobro: Bora posavetovao Asmina da se što pre skloni od Maje za svoje dobro! (VIDEO)

- Hvala svakome, ali nisam tip koji se loži na te stvari i nisam tip koju mogu da kupe pokloni. Mogu samo lemuri. Ovo me ne zanima i ne interesuje me - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ste se ljubili ovo? - pitao je Terza.

- Gospodo, poslužite se, nisam vam ja ta - rekla je Maja.

pročitajte još

DA JOJ NE PRIJA, DISTANCIRALA BI SE! Luka istakao da se Maja zaigrala u nameri da Asmina predstavi kao UHODU, Mina potkačila Durdžića: Prestani sa vre

- Dođi da vidiš slike, imaš lepe - dodao je Dača.

- Ja nisam ta, lemur mi nije stigao. Asmina gotivim kao druga, a ljubav i to... - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Specijalno iznenađenje za Asmina i Aneli: Stigla torta sa Norinim slikama, ne mogu da sakriju oduševljenje! (VIDEO)

Zadruga

Beton liga nikog ne zanima: Maja odlepila kad je čula za poljubac Boginje i Filipa! (VIDEO)

Domaći

Miljana napravila haos u Beloj kući: Svima sasula brutalnu istinu u lice, Aneli skočila kao oparena i optužila je da Željka koristi samo za rijaliti!

Zadruga

Stanija je prošlost, više me ne zanima: Alibaba žestoko zaratio sa Urošem. obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Zadruga

ZAMALO PALI U NESVEST! Stiglo brdo poklona za Aneli i Anđela, Ranković odmah zapušio usta svima! (VIDEO)

Zadruga

ODUŠEVIO SE! Janjušu stiglo SPECIJALNO IZNENAĐENJE, a evo i zbog čega! (VIDEO)