Specijalno iznenađenje! Stiglo more poklona za Maju i Asmina, ona pred svima napravila scenu: Ovo me ne zanima, mogu samo LEMURI (VIDEO)

Drama!

U Belu kuću obezbeđenje je unelo specijalno iznenađenje za Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Hvala svakome, ali nisam tip koji se loži na te stvari i nisam tip koju mogu da kupe pokloni. Mogu samo lemuri. Ovo me ne zanima i ne interesuje me - govorila je Maja.

- Kad ste se ljubili ovo? - pitao je Terza.

- Gospodo, poslužite se, nisam vam ja ta - rekla je Maja.

- Dođi da vidiš slike, imaš lepe - dodao je Dača.

- Ja nisam ta, lemur mi nije stigao. Asmina gotivim kao druga, a ljubav i to... - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić