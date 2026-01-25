Specijalno iznenađenje! Stiglo more poklona za Maju i Asmina, ona pred svima napravila scenu: Ovo me ne zanima, mogu samo LEMURI (VIDEO)

Drama!
U Belu kuću obezbeđenje je unelo specijalno iznenađenje za Maju Marinković i Asmina Durdžića.
- Hvala svakome, ali nisam tip koji se loži na te stvari i nisam tip koju mogu da kupe pokloni. Mogu samo lemuri. Ovo me ne zanima i ne interesuje me - govorila je Maja.
- Kad ste se ljubili ovo? - pitao je Terza.
- Gospodo, poslužite se, nisam vam ja ta - rekla je Maja.
- Dođi da vidiš slike, imaš lepe - dodao je Dača.
- Ja nisam ta, lemur mi nije stigao. Asmina gotivim kao druga, a ljubav i to... - nastavila je Maja.
Autor: A. Nikolić