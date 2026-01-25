AKTUELNO

Domaći

Svako ko udari na mog oca je precrtan: Maja pred svima unakazila bivšu maćehu Teodoru, pa pokazala slabost prema Filipu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko na samom početku!

U toku su "Nominacije", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Specijalno iznenađenje! Stiglo more poklona za Maju i Asmina, ona pred svima napravila scenu: Ovo me ne zanima, mogu samo LEMURI (VIDEO)

- Prvo ću početi od moje bivše maćehe Teodore. Mislim da je neiskrena i da je dosta stvari slagala što se tiče mog oca. Sve što sam iznela je istina. Kad mi se udari na porodicu, ja ću stati i zaštititi. Prema meni lično ne osećam animozitet, ali su mnoge ružne reči rečene na račun mog oca. Jesu bili u ljubavnom odnosu, to je istina. Svaki odgovor koji ubuduće daje nema argumente. Svako ko udari na mog oca je precrta. Neću prva ustati, provocirati i vređati, ali ću uvek stati u zaštitu svog oca. Filip me jako razočarao kao osoba i kao čovek. U ovu izolaciju šaljem Filipa - rekla je Maja.

- Sad je pokazala da joj je otac nebitan jer je mene ostavila, a poslala Filipa. Sad je rekla da ne može da mi oprosti. Ja sam rekla sve i svašta za njenog oca, rekla sam i da je pedofilčina i žao mi je - rekla je Teodora,

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne ide da pošaljem maćehu - rekla je Maja.

- Hvala ti Majo - rekla je Teodora.

- Nema na čemu mama. Nisam ja kriva što je bila u aferi sa mojim ocem. Kakve to veze ima sa mojom nominacijom? - pitala je Maja.

- Meni je dala vetar u leđa i rekla da se slaže donekle sa mnom - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NE SUMNJAM U NJENU LJUBAV, POCEPALA JE ČESTITKU!' Bebica nikad UVERENIJI u Teodorine emocije, oduševio ga njen POTEZ prema Gačiću, pa mu odbrusio: Ni

Domaći

ONA SE SAMO PRAVI, JER SU ONE KUME: Karleuša odmah na početku pecnula Viki za Cecu, evo šta je dobila od Miljkovićke!

Zadruga

'ON JE SEBI DAO MALO VEĆU SLOBODU!' Janjuš priznao koliko ga je Terzino dodirivanje Anelinog obraza IZBACILO IZ TAKTA, on pokušao da se OPERE, pa ista

Domaći

Napolju ga ne bih pogledala: Jovana osula paljbu po Rajačiću jer je izbegao sučavanje sa njom, Žana se umešala, pa dodatno oplela po njemu! (VIDEO)

Zadruga

Ispod časti mi je da je brani: Matoru pojeli kompleksi, pred svima pokazala koliko je boli blizak odnos Munje i Stefani! (VIDEO)

Zadruga

Ti si totalna budaletina: Aneli rastavila Enu na činioce, rešila da joj vrati milo za drago, pa se prisetila svih njenih grešaka! (VIDEO)