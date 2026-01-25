Svako ko udari na mog oca je precrtan: Maja pred svima unakazila bivšu maćehu Teodoru, pa pokazala slabost prema Filipu (VIDEO)

Žestoko na samom početku!

U toku su "Nominacije", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Prvo ću početi od moje bivše maćehe Teodore. Mislim da je neiskrena i da je dosta stvari slagala što se tiče mog oca. Sve što sam iznela je istina. Kad mi se udari na porodicu, ja ću stati i zaštititi. Prema meni lično ne osećam animozitet, ali su mnoge ružne reči rečene na račun mog oca. Jesu bili u ljubavnom odnosu, to je istina. Svaki odgovor koji ubuduće daje nema argumente. Svako ko udari na mog oca je precrta. Neću prva ustati, provocirati i vređati, ali ću uvek stati u zaštitu svog oca. Filip me jako razočarao kao osoba i kao čovek. U ovu izolaciju šaljem Filipa - rekla je Maja.

- Sad je pokazala da joj je otac nebitan jer je mene ostavila, a poslala Filipa. Sad je rekla da ne može da mi oprosti. Ja sam rekla sve i svašta za njenog oca, rekla sam i da je pedofilčina i žao mi je - rekla je Teodora,

- Ne ide da pošaljem maćehu - rekla je Maja.

- Hvala ti Majo - rekla je Teodora.

- Nema na čemu mama. Nisam ja kriva što je bila u aferi sa mojim ocem. Kakve to veze ima sa mojom nominacijom? - pitala je Maja.

- Meni je dala vetar u leđa i rekla da se slaže donekle sa mnom - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić