Što se mene tiče može da ispegla celu kuću: Boginja rešila da po cenu svega bude sa Filipom, on je pred svima ponizio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U toku su "Nominacije", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

Konačno progovorio! Bebica pokušao da isponižava Đukića, pa dobio duplo jaču povratnu: Moguće da sam smrad, ali njoj nije smetalo! (VIDEO)

- Mislim da je devojka polupana, ali nije ovako loša. Pravi debila od svog momka. Nekad me i nasmeje, kao kad ga uči da broji jabuke. Malo se zanela što se tiče ove situacije i sa Takijem i sa Filipom. Sama je birala ovaj put. Mada, ko sam ja da sudim i ja mu opraštam sve. Mi smo se na početku svađale, ali se više ne čačkamo. Što se Filipa tiče, gotivan je lik i ništa mu ne zameram. Same su uskakale u krevet i imale sa njim odnos. Moraju da se pomire da su same krive što su uskakale u krevet. Što se mene tiče može da ispegla celu kuću. Nije mi prijatno jer sam priznala da imam emocije prema njemu. Ostvaljam njega - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Svako ko udari na mog oca je precrtan: Maja pred svima unakazila bivšu maćehu Teodoru, pa pokazala slabost prema Filipu (VIDEO)

- Neprijatno mi je kad priča ovako, znam da je iskrena. I druge devojke su verovatno bile iskrene, ali ona je nekako baš bila zaljubljena u mene. Malo mi je ovo što je rekla da i da ispeglam celu kuću da bi me čekala, malo je loše - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

