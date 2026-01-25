Ne može da se zaustavi: Alibaba jedva dočekao da proziva Filipa! Ubacio u petu brzinu i samo niže prozivke! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ja bih Teodoru sad mogao najstrašnije da isponižavam kao što Bebica i ti to radite, ali ne osećam potrebu. O tebi nemam ni dobro, ni loše mišljenje. Mislim da nisi iskrena, da patiš i da si ovog momka ubila emotivno i da više nikad neće moći da ti veruje. On tebi ne veruje jer je išao sa tobom u izolaciju, a sad je imao šansu da proveri neke stvari. Ti nisi priznala dva meseca da se gledaš sa Filipom, a onda si pokazala nešto drugačije u izolaciji. Što se tiče Filipa sad ću biti iskren i nisam te napadao zbog Aneli i meni je bilo drago da ste to radili jer je samo pokazala da bi bila sa drugovima i svog brata i moje priče su se poklopile. Ja bih voleo da to nastavite. Ja napolju nisam nikad drugome uzeo kombinaciju. Ti si ustao i plakao jer je Luka preuzeo Anitu, a onda on zbog tebe. Ti si ovde bio tri dana sj*ban zbog Luke i Janjuša, ali nije trebalo jer je Luka prvi pogrešio prema tebi. To je bila tvoja gluma - pričao je Asmin.

- To nije bila gluma. Meni da su svi rekli da me boli k*rac, ja bih isto jer ne gledam to tako - dodao je Filip.

- Mislim da si više bio sj*ban zbog mene jer imaš strah od mene

- Što bih imao strah od tebe? Slagao si da sam ti se izvinio 12 puta, nego kad ustanem i nešto kažem pošto mi je neprijatno jer čovek ima sa njom dete. Luka je meni prvi prišao i rekao je da ga boli k*rac - nastavio je Đukić.

- Napadao sam te zbog Maje jer mislim da si nju najviše povredio. Meni su Aneli i Milosava isto i vi imate sličnost da ne znate šta radite kad se napijete. Ja sam napadao tebe jer si povredio Maju, njoj si najviše obećavao i nju si najviše proganjao. Trebalo je da nađeš vremena da se izviniš devojci, a tebi je sve bilo bitnije. Mislim da je od tebe zaslužila izvinjenje. Pričao si da ti je najbolja drugarica, a onda da ste se videli par puta. Gledao si je isto kao Boginju, ali si njoj mazao oči. Šaljem te u izolaciju jer nisi rekao izvini Maji, a ima još jedan razlog ali se to ne zna ovde za stolom, nego znam ja - govorio je Asmin.

- Ja nikad nisam rekao da mi je Maja najbolja drugarica. Jasno mi je što Asmin ovo radi i nemam ništa protiv. Ako se on ovako bori za Maju razumem, neka radi šta hoće - rekao je Filip.

- Ispao si p*čka prema Teodori, prema Bebici. Ti sad tražiš da te vređam. Iskoristo si devojku i to priznaj. Ti nikad nisi zaštitio svoju devojku, svog druga i nikad nisi nikog zaštitio. Da ti kažem da si top? Ti nemaš potencijal sa mnom da se svađaš, a ni da ulaziš sa mnom u sukob - dodao je Asmin.

- Ti si rekao da ćeš da okreneš danas priču, a ja sam te iz sprdnje pitao da li ćeš mene da braniš. Ja ovde nisam došao da dokazujem muškost i kad sam hteo da se bijem išao sam u takmičenje u boksu. Ja nisam konfliktan, ja ne vređam i kad vidim da će da se desi nešto što nije u mom fazonu ja odem - nastavio je Filip.

Autor: A. Nikolić