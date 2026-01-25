Unakazio Teodoru Delić!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Što se tiče ove niskoprofilne polovne gume koja je otpala na Ibarskoj magistrali kad je išla kod Ere Ojadnića, pomagala je kod Ere u dvorištu dok se ore. Posle se preslila na Vračar gde je živela sa Gastozom, Šmizlom i Cunamijem. Ona je jedna prljavuša najobičnija. Da ustane sad i da vidite njene farmerke, ovako su prljave kod džepova. Nikad ih nisam video da peru stvare. Oni se sad kupaju zajedno, idu sredom i petkom. Ovakve devojke možete da nađete na naspipima po Beogradu. Ja je znam kad ni na šta nije ličila. Ona je meni i dalje toliko prosečna, pa i ispod proseka devojka i zaslužuje muškarca poput ovog svinjoglavog. Ona je jedna argantna, nesvaspitana debiluša. Ona se pre emisije obratila Maji. To dokazuje koliko je ona jadna. Tako je dro*asta, provincijska proif*knjača najobičnija. Ja sam navijao da ona bude sa Filipom da bi onaj majmun doživeo kolaps. Primetio sam da hoda sam pognute glave i ima neurološke promene. Ja bih bežao od Filipa da je ostao u vezi sa Teodorom. Ova seljančura da bude sa ovakvim dečkom bi za mene bio poraz. Hvala Bogu što nisam uspeo da to poguram da to bude. Tvoj najveći poraz bi bio da budeš sa ovakov provincijalkom. Žena koja je izgovorila da je bila medijski nesnađena... Ona ima samo medijsku pažnju ovde u rijalitiju. Zamisli da ti pozoveš Bebicu negde na otvaranje hotela a on dođe u prljavim patikama. Ja Filipa i dalje ne znam da opišem. On je sve gori i gori, sve je glasniji i glasniji, a ne ume da odgovori ni na jedno pitanje. Da je malo arogantniji prema ženama, mišljenje o njemu bi bilo potpuno drugačije. Ja menjam mišljenje i podržavam ga u ovome što radi. Ne bih voleo da budeš sa Boginjom, jer bi i ona doživela istu sudbinu. Ostavljam Filipa, a ovu kučkakarmu šaljem - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić