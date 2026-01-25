Jedva dočekao da kaže sve što mu leži na duši!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Jedini utisak večeras su mi ostavile Aneli i Maja. Filip nije konflikta ličnost i neće da ulazi u sukobe, ali nije na odmet da ima stav. Ja znam da on ume da razmišlja i znam kako je na početku komentarisao sve situacije. On je svestan da Asmin njega ponižava i jako me nervira kad nema poriv da odgovori, a znam da FIlip ima šta da kaže, kao štoje na početku imao stavove. Suludo je da se povlačiš ti koji baš imaš šta da kažeš, imaš izgrađeno mišljenje za sve, osim sebe da odbraniš. Mislim da mu se sve skupilo. Ja kad pogledam u kući Filip osim rijaliti drugara i kolege Bore ovde nema druga. Aneli je sad rekla da su se Maja i ona pomirile, a ceo haos je nastao jer se Maja naljutila na svoju drugaricu i jer se Filip muvao sa Aneli, a završio sa njom, šta ti imaš više da paziš? Ne treba da osećaš nikakvu dužnost prema Maji jer ako je ona prešla, koga više boli k*rac? Ne mislim da mu je toliko krivo zbog Luke nego zbog sebe. Ja možda grešim, ali ja to ne vidim. Teodoru neću da kudim, njihov odnos gledam drugačije i prihvatila sam da im je takav odnos. Ja mislim da oni uživaju, Bebica se navikao na takav odnos da ga marška, da oprašta flert i sam kaže da je ona koketa. Nju loži da bude dominantna i to je tako u tim fetišima, pa ni ne dođe do vrhunca nego se lože na taj odnos. Vi ako to volite uživajte u toj boleštini. Ne volim što je ona arogantna i bezborazna, ali sam navikla jer se ne družim sa njom. Meni je ona ravna linija. Ostaviću Filipa - rekla je Matora.

- Filip i ja posle klipa reč nismo progovorili i ovo su mi najteže nominacije. Ja mogu da budem ironičan i da nabrajam žene sa kojima je bio Filip bio i sa kojima sam bio ja. On je rekao da nema emocije prema Aniti, njoj nikad nije zamerio sa kim god da je bila i na "Igri istine" kod Miće je rekao da ne bi zamerio, a to je bilo dva dana pre žurke i Anita mi se zaklela da nikad ne bi bila sa njim posle poljupca sa Boginjom. Ja sam nakon poljupca na blic otrčao kd njega da mu kažem i nisam otišao da spavam sa njom, nego su nam kreveti bili razdvojeni. On je ustao i odmah se ogradio od mene. Ja sam ispao lažov, okej. Imamo sa druge strane Aneli, bio sam sa njom, pozvan je od mojih pet prijatelja na rođendan, upoznao je mog sina, tako isto i Aneli. Moji svi su dobri sa Filipom, a Anita nikog nije upoznala iz njegove porodice i bila je kombinacija. On je oprostio, a ja zameram. Ljudi mogu da kažu da sam plakao zbog Aneli, ali mene je povredila moja nemoć. Ja Filipa volim i boli me uvo. Anita sad da sedi prekoputa jedina je osoba zbog koje će Filip otići u izolaciju, ali to ne menja činjenicu da me je razočarao. Aniti sam zabranio svaku komunikaciju sa Filipom jer želim ozbiljnu vezu sa njom. Ne sviđa mi se što je ubeđivao da sam muvao 10 dana jer onda ispada da je muvao moju verenicu. Povredilo me je jer se izvinio Asminu. Filip je trebalo da stane na moju stranu, a on je sedeo sa Asminom. Verujem da me ne bi loše komentarisao. Osim ovog postupka o Filipu mislim sve najbolje. Znam da me nikad nije izneverio, mogao sam u tri ujutru da računam na njega. Verujem da Asminu nije zasmetala Aneli nego Maja. Ja sam očekivao da će da dođe da popriča, ali on nije imao potrebu. Kod Maje je imao izgovor, kod mene ne znam šta je. Nije imao potrebu, možda je povučen. Mislim da Filip dosta kalkuliše, u početku je tvoje komentarisanje bilo top. Treba da naduvaš Asmina i mene ako to misliš jer vidim da sve skupljaš u sebi. Ne mislim da Asmin koristi situaciju jer nisam video da ga je vređao, on je u odnosu sa Majom i ima pravo da je brani kako hoće. Iz poštovanja zbog svega što smo imali graničim postupak koji se desio i ne postoji osoba kojoj ovde verujem. Sedim sa Asminom i Terzom i ne verujem im nakon onoga što sam doživeo sa Filipa. Filipa ću da ostavim iz poštovanja prema njegovoj porodici i jedini čovek zbog kojeg bih ovde skočio pored Anite je Filip. Najstrašnije zameram jer si sačuvao Anitu, a poslao mene jer pored svega znaš da bih bio tu za tebe - pričao je Luka.

- Ja sam tako osećao, bilo je sveže. Ja ne znam da li je skapirao Janjuša i da samim tim što je on sa Anitom u ozbiljnoj vezi mi se nećemo napolju družiti - rekao je Filip.

- Mislim da će nešto da se desi sa Aneli u pijanom stanju i što se mene tiče već si spavao sa njom i imaš moj blagoslov - dodao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić