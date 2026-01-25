AKTUELNO

Prekid programa: Obezbeđenje u uletelo u Belu kuću, Terza u nikad žešćem sukobu sa Urošem! Pljušte gnusne prozivke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Tokom emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba Borislava Terzića Terze i Uroša Stanića tokom kojeg su pale teške reči, a u jednom trenutku reagovalo je i obezbeđenje.

Provincijska prof*knjača, ovakve možete da nađete na nasipima po Beogradu: Ivan svojim performansom zalepio Teodoru na dno, pogodio pravo u metu! (VID

- I sestru i mamu i tebe je*em zajedno. Je*em li ti familiju! Je*ao te tata i tebe i sestru i mamu, sve na gomili - govorio je Terza.

- M*š ku*vo tetovksa! Još jednom mi uzmi oca i majku u usta pa ćeš videti kako ćeš proći - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi je mama u ku*va - rekla je Sofija.

Niko je ovako nije ponizio za devet godina: Uroš ponovo spaja Maju i Filipa, moli ga da posle svega obavi razgovor sa njom! (VIDEO)

- Ja ću tebi napraviti dete kad izađem - rekao je Terza.

- Moja majka je poštena žena - dodao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

