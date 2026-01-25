Skandal u emisiji uživo: Žestok obračun Sofije i Uroš zatresao Belu kuću, on je PLJUNUO! (VIDEO)

Haos!
Tokom emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba između Sofije Janićijević i Uroša Stanića koji je rezultirao pljuvanjem.
- Gde ti je kostim za šipku? - pitao je Uroš.
- Kod tvoje mame - rekla je Sofija.
- Pokazuj svoje pravo lice - rekao je Uroš.
- Ajde na lečenje! Skini taj prsluk posle pet dana - rekla je Sofija.
- Ti si puna mržnje, moja majka je institucija - rekao je Uroš.
- Tetovo je vaspitalo tvoju mamu, izgleda kao čistačica - rekla je Sofija.
- Pi*ka ti smrdi, idi operi je - rekao je Uroš.
Autor: A.Anđić