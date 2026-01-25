TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Učesnici stavili Teodoru i Filipa na stub srama, Terza i Sofija žestoko zaratili sa Stanićem, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Tokom noći za nama, učesnici Elite imali su priliku da u emisiji ''Nominacije'' otkriju šta misle o ovonedeljnim potrčcima Teodori Delić i Filipu Đukiću. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić otkrila je ko je nominovan od strane Odabranih, a ko je dobio najmanju podršku publike.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Prvo ću početi od moje bivše maćehe Teodore. Mislim da je neiskrena i da je dosta stvari slagala što se tiče mog oca. Sve što sam iznela je istina. Kad mi se udari na porodicu, ja ću stati i zaštititi. Prema meni lično ne osećam animozitet, ali su mnoge ružne reči rečene na račun mog oca. Jesu bili u ljubavnom odnosu, to je istina. Svaki odgovor koji ubuduće daje nema argumente. Svako ko udari na mog oca je precrta. Neću prva ustati, provocirati i vređati, ali ću uvek stati u zaštitu svog oca. Filip me jako razočarao kao osoba i kao čovek. U ovu izolaciju šaljem Filipa - rekla je Maja.

- Sad je pokazala da joj je otac nebitan jer je mene ostavila, a poslala Filipa. Sad je rekla da ne može da mi oprosti. Ja sam rekla sve i svašta za njenog oca, rekla sam i da je pedofilčina i žao mi je - rekla je Teodora.

- Ne ide da pošaljem maćehu - rekla je Maja.

- Hvala ti Majo - rekla je Teodora.

- Moguće da sam smrad i da sam pokvaren, ali Teodori to nije smetalo - dodao je Đukić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Mislim da je devojka polupana, ali nije ovako loša. Pravi debila od svog momka. Nekad me i nasmeje, kao kad ga uči da broji jabuke. Malo se zanela što se tiče ove situacije i sa Takijem i sa Filipom. Sama je birala ovaj put. Mada, ko sam ja da sudim i ja mu opraštam sve. Mi smo se na početku svađale, ali se više ne čačkamo. Što se Filipa tiče, gotivan je lik i ništa mu ne zameram. Same su uskakale u krevet i imale sa njim odnos. Moraju da se pomire da su same krive što su uskakale u krevet. Što se mene tiče može da ispegla celu kuću. Nije mi prijatno jer sam priznala da imam emocije prema njemu. Ostvaljam njega - rekla je Boginja.

- Neprijatno mi je kad priča ovako, znam da je iskrena. I druge devojke su verovatno bile iskrene, ali ona je nekako baš bila zaljubljena u mene. Malo mi je ovo što je rekla da i da ispeglam celu kuću da bi me čekala, malo je loše - rekao je Filip.

Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ja bih Teodoru sad mogao najstrašnije da isponižavam kao što Bebica i ti to radite, ali ne osećam potrebu. O tebi nemam ni dobro, ni loše mišljenje. Mislim da nisi iskrena, da patiš i da si ovog momka ubila emotivno i da više nikad neće moći da ti veruje. On tebi ne veruje jer je išao sa tobom u izolaciju, a sad je imao šansu da proveri neke stvari. Ti nisi priznala dva meseca da se gledaš sa Filipom, a onda si pokazala nešto drugačije u izolaciji. Što se tiče Filipa sad ću biti iskren i nisam te napadao zbog Aneli i meni je bilo drago da ste to radili jer je samo pokazala da bi bila sa drugovima i svog brata i moje priče su se poklopile. Ja bih voleo da to nastavite. Ja napolju nisam nikad drugome uzeo kombinaciju. Ti si ustao i plakao jer je Luka preuzeo Anitu, a onda on zbog tebe. Ti si ovde bio tri dana sj*ban zbog Luke i Janjuša, ali nije trebalo jer je Luka prvi pogrešio prema tebi. To je bila tvoja gluma - pričao je Asmin.

- To nije bila gluma. Meni da su svi rekli da me boli k*rac, ja bih isto jer ne gledam to tako - dodao je Filip.

- Mislim da si više bio sj*ban zbog mene jer imaš strah od mene

- Što bih imao strah od tebe? Slagao si da sam ti se izvinio 12 puta, nego kad ustanem i nešto kažem pošto mi je neprijatno jer čovek ima sa njom dete. Luka je meni prvi prišao i rekao je da ga boli k*rac - nastavio je Đukić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi nominovala Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Ja bih ovog debila sad pojela! Neću pričati šta je pisao jednom ženi i slao polni organ. Majmune jedan! Od najboljeg druga ženi si slao svoj mali ku*ac - rekla je - Aneli.

- Kome sam slao? - pitao je Asmin.

- Magdaleni! Sedi na mesto kretečino jedna - rekla je Aneli.

- Ona je meni si*se - rekao je Asmin.

Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ja o vezi ne razmišljam, samo se*s. Ja mogu do kraja život da budem slobodan. Njih dvoje su se najviše zaigrali u rijalitiju. Teodora se najviše zaigrala sa Bebicom. On nikad nije imao grešku, ne vidim da si nekome pružio pažnju. Ona ti već tri godine daje neki crv sumnje. Posle par dana počela je da flertuje sa drugim čovekom. Ona mene nijednom nije uvredila iako sam se svađao sa njom. Odnos koji je imala sa Filipom je nažalost prekinut nasilno. Ja imam opravdanje tvog reagovanja, ali ne na spavanju. Sve ostalo između vas je neprirodan odnos. Neprirodan odnos je kad ste u vezi, a vaše porodice nisu za to i to je veliki greh. Teodora i dalje ne pruža dopvoljno ljubavi i nije srećna u ovom odnosu. Kao da sediš pored nekoga koga ne možeš očima gledati. On je opsednut sa tobom i izdvaja te od svih ljudi, a ti ne daješ ni jedan gram. Sklonio te sa krivog puta kojim bi ti sigurno otišla nakon Elite. Filip se takođe zaigrao sa Teodorom. Ne mogu da verujem da se baš njemu svidi zauzeta devojka. Ako si krenuo u odnos trebao si da nastaviš, a ne da odustaneš tako lako. Ti si ušao u ovaj bedak! Jedino si tu grešku napravio, a ove druge greške nisu. Nemam ja u tebi nikakvu ljutnju niti bilo šta. Ti i Luka ste isti! Oni su ostali na nivou drugarstva sa 17 godina. Ispostavilo se da nisu drugovi i prijatelji. Ja ćiu poslati Teodoru - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Što se tiče ove niskoprofilne polovne gume koja je otpala na Ibarskoj magistrali kad je išla kod Ere Ojadnića, pomagala je kod Ere u dvorištu dok se ore. Posle se preslila na Vračar gde je živela sa Gastozom, Šmizlom i Cunamijem. Ona je jedna prljavuša najobičnija. Da ustane sad i da vidite njene farmerke, ovako su prljave kod džepova. Nikad ih nisam video da peru stvare. Oni se sad kupaju zajedno, idu sredom i petkom. Ovakve devojke možete da nađete na naspipima po Beogradu. Ja je znam kad ni na šta nije ličila. Ona je meni i dalje toliko prosečna, pa i ispod proseka devojka i zaslužuje muškarca poput ovog svinjoglavog. Ona je jedna argantna, nesvaspitana debiluša. Ona se pre emisije obratila Maji. To dokazuje koliko je ona jadna. Tako je dro*asta, provincijska proif*knjača najobičnija. Ja sam navijao da ona bude sa Filipom da bi onaj majmun doživeo kolaps. Primetio sam da hoda sam pognute glave i ima neurološke promene. Ja bih bežao od Filipa da je ostao u vezi sa Teodorom. Ova seljančura da bude sa ovakvim dečkom bi za mene bio poraz. Hvala Bogu što nisam uspeo da to poguram da to bude. Tvoj najveći poraz bi bio da budeš sa ovakov provincijalkom. Žena koja je izgovorila da je bila medijski nesnađena... Ona ima samo medijsku pažnju ovde u rijalitiju. Zamisli da ti pozoveš Bebicu negde na otvaranje hotela a on dođe u prljavim patikama. Ja Filipa i dalje ne znam da opišem. On je sve gori i gori, sve je glasniji i glasniji, a ne ume da odgovori ni na jedno pitanje. Da je malo arogantniji prema ženama, mišljenje o njemu bi bilo potpuno drugačije. Ja menjam mišljenje i podržavam ga u ovome što radi. Ne bih voleo da budeš sa Boginjom, jer bi i ona doživela istu sudbinu. Ostavljam Filipa, a ovu kučkakarmu šaljem - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Jedini utisak večeras su mi ostavile Aneli i Maja. Filip nije konflikta ličnost i neće da ulazi u sukobe, ali nije na odmet da ima stav. Ja znam da on ume da razmišlja i znam kako je na početku komentarisao sve situacije. On je svestan da Asmin njega ponižava i jako me nervira kad nema poriv da odgovori, a znam da FIlip ima šta da kaže, kao štoje na početku imao stavove. Suludo je da se povlačiš ti koji baš imaš šta da kažeš, imaš izgrađeno mišljenje za sve, osim sebe da odbraniš. Mislim da mu se sve skupilo. Ja kad pogledam u kući Filip osim rijaliti drugara i kolege Bore ovde nema druga. Aneli je sad rekla da su se Maja i ona pomirile, a ceo haos je nastao jer se Maja naljutila na svoju drugaricu i jer se Filip muvao sa Aneli, a završio sa njom, šta ti imaš više da paziš? Ne treba da osećaš nikakvu dužnost prema Maji jer ako je ona prešla, koga više boli k*rac? Ne mislim da mu je toliko krivo zbog Luke nego zbog sebe. Ja možda grešim, ali ja to ne vidim. Teodoru neću da kudim, njihov odnos gledam drugačije i prihvatila sam da im je takav odnos. Ja mislim da oni uživaju, Bebica se navikao na takav odnos da ga marška, da oprašta flert i sam kaže da je ona koketa. Nju loži da bude dominantna i to je tako u tim fetišima, pa ni ne dođe do vrhunca nego se lože na taj odnos. Vi ako to volite uživajte u toj boleštini. Ne volim što je ona arogantna i bezborazna, ali sam navikla jer se ne družim sa njom. Meni je ona ravna linija. Ostaviću Filipa - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Tekica je vrlo nervizna i nije zadovoljna trenutnim odnosom. Ona i dalje gaji emocije prema Filipu. Ona Bebicu ne može da gleda očima. Trebalo bi da budeš sa Filipom i mislim da je to prava ljubav. Ja te nikad nisam odao, izdao sam tvoju tajnu onda kad sam te pitao. Ja sam sa Filipom dobar, ali to ne menja činjenicu da mislim da je folirant u ljubavnim odnosima. Kad je rekao da mu se sviđa druga zauzeta devojka mi je pao u očima. Pao mi je u očima nakon postupka sa Aneli. Dan posle se*sa sa Majom je ustao i rekao da je njen tip više Asmin. Ako znaš da se nekoj devojci sviđaš i da si samo dan pre toga imao se*s sa njom, a onda ovo kažeš ponižavaš tu devojku. Najbolje je ćutati kad nemaš argumente i to uvek upali kao što je i njemu upalilo. Na pijanstva mogu da se vade samo mami i tati kući. Očigledno je poj*bljiv. Poslaću Filipa - rekao je Dačo.

Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Zahvaliću ti se jer si spojila Terzu i mene. Mislim da si lažan prijatelj jer si se meni lažno predstavila, a na kraju si se poljubila sa Terzom u prošloj sezoni. Bebica i ti ste top par i ne zaslužuješ bolje od njega. Najbolja si kad dozivaš mamu da te spasi. Filipe, mene si iznenadio kad si me nakon tri dana od mog ulaska naveo ovde na negativnoj anketi jer me ne poznaješ. Obradovao si me i iznenadio pozitivno kad si Terzi rekao za garderober i sad imam drugačije mišljenje o tebi. Da li ćeš da stojiš iza devojaka to je tvoja stvar. Ja sam mnogo goru stvar uradila od tebe, pa me ovako nisu komentarisali. Ti i ja imamo normalan odnos, ne družimo se, vidim da poštuješ Terzu i daš mu šta god treba. Ostavljam Filipa - govorila je Sofija.

Tokom emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba između Sofije Janićijević i Uroša Stanića koji je rezultirao pljuvanjem.

- Gde ti je kostim za šipku? - pitao je Uroš.

- Kod tvoje mame - rekla je Sofija.

- Pokazuj svoje pravo lice - rekao je Uroš.

Tokom emisije "Nominacije" došlo je do žestokog sukoba Borislava Terzića Terze i Uroša Stanića tokom kojeg su pale teške reči, a u jednom trenutku reagovalo je i obezbeđenje.

- I sestru i mamu i tebe je*em zajedno. Je*em li ti familiju! Je*ao te tata i tebe i sestru i mamu, sve na gomili - govorio je Terza.

- M*š ku*vo tetovksa! Još jednom mi uzmi oca i majku u usta pa ćeš videti kako ćeš proći - rekao je Uroš.

- Tebi je mama u ku*va - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak.

- Filipe, tebi samo imam reći da posle je*anje nema kajanja. Sa tobom sam u dobrim odnosima. Šaljem Teodoru - rekla je Hana.

- Vanja je potpuno u pravu. On nema 100 godina, dok god mu se diže nek radi. On je na svom mestu. Nije on lud da odbija, sve su lepe i trče za njim. Možda i ja potrčim nikad se ne zna. Pošto je on je*ač mnogo jak ide u izolaciju, može mnogo da izdrži - rekla je Milosava.

- Ja sam Filipa upoznala kod Bore na rođendanu, pre toga ga nisam znala. Čula sam da je ženskaroš i da je šoumen. Sa Teodorm sam bila u korektnim odnosima i nikad nisam čula da priča neke ružne stvari o meni. Moje mišljenje nije da ga voliš. Meni je i pogled vid neke prevare. Ostavljam Teodoru - rekla je Jovana.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je koji takmičari su ove nedelje nominovani i ko će se sve sutra uveče boriti za opstanak u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Od takmičara nominovana je Teodora Delić, od odabranih Danilo Dača Virijević i Nenad Macanović Bebica, a od publike Jovan Rajić.

