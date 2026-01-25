PLANIRALI SU DA NAPRAVE VRTIĆ ZA PSE: Sestra Bore Santane otkrila sve o njegovim propalim planovima sa Milicom, pa pokazala plac koji Kemezova procenjuje na STO HILJADA EVRA! (VIDEO)

Ovo je malo ko znao!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Jova novinar razgovarao je sa sestrom aktuelnog učesnika ''Elite 9'' Bore Santane, Draganom.

Na samom početku razgovora, Dragana je pokazala plac, koji je danas u vlasništvu Milice Kemez, a koji je dobila neposredno pre stupanja u brak sa njenim Bratom Santanom, koji je većinski uložio novac u plac.

- To je buio jedan ceo plac, dok se Milica i on nisu razveli, pa je on ogradio. Imali su u planu da ovde gde je ograđeno sad oni borave, a na mestu je je Bora sagradio vikendicu, da tu naprave vrtić za životinje. Oni su to imali u planu, ali se desilo šta se desilo. Bora je Milici kupio ovaj plac, ali mislim da je ona u temelju učestvovala 30%, a on 70%. Ona ni ne dolazi na plac, mislim da je to trenutno ne zanima. Bora je pre nego što su se venčali, prepisao to na njeno ime, kako bi ona dobila kuću koja je trebalo da se izgradi. Ona sad ima nameru da proda plac, traži za njega sto hiljada evra. Mislim da te pare ne može da dobije, najveća svota novca koju može da dobije je trideset hiljada evra - kazala je Borina sestra.

