AKTUELNO

Domaći

PLANIRALI SU DA NAPRAVE VRTIĆ ZA PSE: Sestra Bore Santane otkrila sve o njegovim propalim planovima sa Milicom, pa pokazala plac koji Kemezova procenjuje na STO HILJADA EVRA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je malo ko znao!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Jova novinar razgovarao je sa sestrom aktuelnog učesnika ''Elite 9'' Bore Santane, Draganom.

Foto: TV Pink Printscreen

Na samom početku razgovora, Dragana je pokazala plac, koji je danas u vlasništvu Milice Kemez, a koji je dobila neposredno pre stupanja u brak sa njenim Bratom Santanom, koji je većinski uložio novac u plac.

- To je buio jedan ceo plac, dok se Milica i on nisu razveli, pa je on ogradio. Imali su u planu da ovde gde je ograđeno sad oni borave, a na mestu je je Bora sagradio vikendicu, da tu naprave vrtić za životinje. Oni su to imali u planu, ali se desilo šta se desilo. Bora je Milici kupio ovaj plac, ali mislim da je ona u temelju učestvovala 30%, a on 70%. Ona ni ne dolazi na plac, mislim da je to trenutno ne zanima. Bora je pre nego što su se venčali, prepisao to na njeno ime, kako bi ona dobila kuću koja je trebalo da se izgradi. Ona sad ima nameru da proda plac, traži za njega sto hiljada evra. Mislim da te pare ne može da dobije, najveća svota novca koju može da dobije je trideset hiljada evra - kazala je Borina sestra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Samo je jednom pričala o ocu svog deteta: Marija Šerifović otkrila sve, pa progovorila o svom poreklu i precima

Domaći

Ovo je istina o braku Saše Kapora i Nikoline Kovač: Smatraju ih za najskladniji par, a sada su priznali sve

Domaći

Goca Tržan priznala da je uhvaćena u krađi! Njena majka ostala u šoku, platila sve pa zapretila POLICIJOM (VIDEO)

Domaći

Ovaj muzičar ga je uveo na estradu: Uroš Živković otkrio sve o svom detinjstvu, odrastao je u kafani a uspavljivali su ga uz pesme jednog pevača

Domaći

OVAKO SU POVEZANI TEYA DORA I NOVAK ĐOKOVIĆ! Pevačica otkrila detalje iz njihovog života!

Zadruga

Prepucavali su se preko njega, govorili su mu da je nesposoban: Đedović otkrio cimerima detalje odnosa Peje i njegovih roditelja! ŠOK! (VIDEO)