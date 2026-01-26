AKTUELNO

Domaći

Sanja Stanković pokazala dečka: Usnimila njegovo golo telo, komentari pljušte (FOTO)

Izvor: Kurir, pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sanja Stanković, voditeljka i nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga, koju javnost pamti po turbulentnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, izgleda da je konačno pronašla sreću u ljubavi.

Zgodna plavuša ponovo je u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njen novi emotivni život.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Sanja ne krije koliko je zaljubljena, te često kači slike sa svojim partnerom.

Nedavno je okačila snimak iz kola, na kojem se vidi kako joj dečko masira stopala dok ona sedi opušteno, a prizor je izazvao lavinu komentara.

Foto: Instagram.com

Međutim, Sada je sada podelila trenutak iz spa centra, pa dok je njena gola noga u jednom kadru fotografije, leđa njenog dečka obuhvataju celokupnu fotografiju.

Foto: Instagram.com

Iako Sanja nije otkrila njegov identitet niti pokazala lice misterioznog muškarca, taj detalj bio je sasvim dovoljan da njeni pratioci krenu sa nagađanjima ko je novi izabranik.

Autor: N.B.

