ZAVIRITE U LUKS NEKRETNINU BORE SANTANE U IZNOSU OD STO HILJADA EVRA: Njegova sestra pokazala svaki ćošak prostrane vikendice, pa otkrila da je od toga napravio unosan BIZNIS! (FOTO+VIDEO)

Ovo je njegova čarobna oaza mira!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa sestrom Bore Santane, aktuelnog učesnika ''Elite 9''. Ona je pokazala vikendicu njenog brata, koja se nalazi Guncatima, naselju koje pripada opštini Knić u Šumadijskom okrugu.

Borina sesra pokazala je luksuznu vilu sa bazenom i velikim dvorištem. Ipak, ona je otkrila da je on nju namenio za izdavanje, te da mu je taj biznis veoma unosan.

Koliko je Bora uložio u ovu vikendicu?

- Oko sto hiljada evra. Uložio je sam, stvorio je sve sa svojih deset prstiju. Nije nikakvu pomoć imao. Veoma se trudio da sve ovo napravi. Trenutno iznajmljuje ovu vikendicu, uglavnom leti. Veliki je odaziv ljudi, dosta ljudi iz intostranstva dolazi ovde.

Autor: S.Z.