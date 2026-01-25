PLATIO JOJ JE ESTETSKE OPERACIJE, PROPUTOVALA POLA SVETA I PROMENILA NEKOLIKO AUTOMOBILA! Sestra Bore Santane smatra da je Milica ISKORISTILA njenog brata, a evo kako je njihov otac podneo razvod (VIDEO)

Razezala je jezik!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', sestra aktuelnog učesnika ''Elite'' Bore Santane, Dragana, prokomentarisala je njehov ljubavni brodolom sa Milicom Kemez.

Dragana, ti misliš da je Milica bila sa drugim muškarcem i dok je bila u braku sa Borom.

- Ne znam šta se desilo sa Milicom, ali ona je govorila da voli Boru. Prvo su odložili svoje venčanje, a potom se venčanje desilo.

Kad je Bora saznao da ima drugog muškarca?

- Kad je potpisivao papire za razvod. On nije znao zbog čega je ona rešila da ode od njega. Ona se uvek vraćala njemu. Očigledno je da je od njega otišla jer je našla novog momka, inače Borinog druga. Verujem da se ona zaljubila i da je zbog toga otišla od Bore.

Zbog čega je Milica rešila da se uda za Boru, ako ga nije volela?

- Koristila ga je. Postala je popularna preko njega. Svaku operaju joj je platio. Promenila je nekoliko automobila, propustovali su pola sveta, imali su sve. Šta se desilo, ja ne znam.

Kako je vaša porodica reagovala tada kad ste saznali da je Milica napustila Boru?

- Naš otac je veoma teško sve podneo, iskreno, kao i njegova žena. Meni nije teško palo, nisam je volela ni mrzela, poštovala sam je jer je bila sa mojim bratom. Bila mi je draga, ali je nisam volela. Otac je teško podneo. Imao je osam moždanih udara.

