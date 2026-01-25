AKTUELNO

Domaći

PLATIO JOJ JE ESTETSKE OPERACIJE, PROPUTOVALA POLA SVETA I PROMENILA NEKOLIKO AUTOMOBILA! Sestra Bore Santane smatra da je Milica ISKORISTILA njenog brata, a evo kako je njihov otac podneo razvod (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, red tv printscreen ||

Razezala je jezik!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', sestra aktuelnog učesnika ''Elite'' Bore Santane, Dragana, prokomentarisala je njehov ljubavni brodolom sa Milicom Kemez.

Foto: TV Pink Printscreen

Dragana, ti misliš da je Milica bila sa drugim muškarcem i dok je bila u braku sa Borom.

- Ne znam šta se desilo sa Milicom, ali ona je govorila da voli Boru. Prvo su odložili svoje venčanje, a potom se venčanje desilo.

Kad je Bora saznao da ima drugog muškarca?

- Kad je potpisivao papire za razvod. On nije znao zbog čega je ona rešila da ode od njega. Ona se uvek vraćala njemu. Očigledno je da je od njega otišla jer je našla novog momka, inače Borinog druga. Verujem da se ona zaljubila i da je zbog toga otišla od Bore.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog čega je Milica rešila da se uda za Boru, ako ga nije volela?

- Koristila ga je. Postala je popularna preko njega. Svaku operaju joj je platio. Promenila je nekoliko automobila, propustovali su pola sveta, imali su sve. Šta se desilo, ja ne znam.

Kako je vaša porodica reagovala tada kad ste saznali da je Milica napustila Boru?

- Naš otac je veoma teško sve podneo, iskreno, kao i njegova žena. Meni nije teško palo, nisam je volela ni mrzela, poštovala sam je jer je bila sa mojim bratom. Bila mi je draga, ali je nisam volela. Otac je teško podneo. Imao je osam moždanih udara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pokvarena je, a nije dovoljno pametna da se izvuče: Matora nikad brutalnije demolirala Anitu, evo šta kaže a navodima da joj je bivša žena bila sa Rel

Domaći

VARALA GA JE I PRE VENČANJA! Sestra Bore Santane sa setom pričala o Milici Kemez: Tata je imao osam moždanih udara! (VIDEO)

Domaći

ONA JE OLOŠ I MONSTRUM: Ana Spasojević BRUTALNO oplela po Sofiji Janićijević, smatra da je Terza zapao u kandže njene manipulacije: NADAM SE DA ĆE PRO

Zadruga

Obelodanila sve tajne Milice Veličković: Aneli otkrila sve o čemu je pričala sa njom! Pravila haos zbog Terze, tražila joj da napada Sofiju, a tu su i

Zadruga

Odmah bi mi zabranila da je viđam: Terza uveren da će mu Milica napraviti pakao ako bude išao na more sa Sofijom, preko suda rešio da se bori za ćerku

Zadruga

Milica je sve to našla: Bebica otkrio Gastozu i Anđeli kako je Ena uništila brak Bore Santane! (VIDEO)