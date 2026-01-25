NISAM ZA TAJ ODNOS: Sestra Bore Santane iskreno progovorila o njegovoj vezi sa Anastasijom, pa dala svoj sud o Urošu Staniću: ČITAVA NAŠA PORODICA JE OGORČENA! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoje mišljenje!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'' Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa sestrom Bore Santane, Draganom.

Kako se Bora sada oseća?

- Mislim da mu je potrebno to da razgovara sa porodicom, da sedne i isplače se. Depresivan je, ipak sve sad izlazi iz njega kako se on oseća.

Šta misliš o njegovom odnosu sa Anastasijom?

- Ne podržavam taj odnos. Ta osoba nije za njega, nije ni on za nju. Ne poznajem devojku, ali je ponašanje njeno katastrofa. Ne kažem da je Bora nešto bolji, kada su psovke u pitanju, ali ona takođe ne bira reči. Nisam za to da budu za to, niko od članova naše porodice ne podržava njihovu vezu.

Kako ti deluje komentarisanje druženja Bore i Uroša Stanića?

- Bora je dao Urošu povoda da se on sad onako ponaša. Bora je sam sebi napravio problem. Moj brat voli da pravi šou, ali mora se u svemu imati granica. Brat Igor je ogorčen, kao i naš najmlađi brat, nikako ne vole to. Tata mu takođe to zamera, mi mu ne dozvoljavamo više da gleda, jer je veoma ogorčen zbog toga.

Autor: S.Z.