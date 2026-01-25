DRAŽI JOJ JE FILIPOV POGLED, NEGO BEBICIN ZAGRLJAJ! Slavica Delić uvidela ljubavne iskre između Teodore i Đukuća, uverena na njena ćerka krije emocije kao zmija noge, pa u svom stilu oplela po Macanoviću: ZAPISUJEM SVAKU NJEGOVU LAŽ!

Bez dlake na jeziku!

Tokom ''Nominacija'', koje su iza nas, učesnici Elite imali su priliku da iskažu svoje mišljenje o ovonedeljnim potrčcima Teodori Delić i Filipu Đukiću, čiji odnos je još uvek jedan od najkomentarisanijih u Beloj kući. Mnogi su iskazali uverenje da ljubavne eskre nisu u potpunosti nestale među njima, ali da prikrivaju kako se osećaju.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Slavicom Delić, koja je otkrila kakav je njen stav po pitanju ove teme.

Ona je ostala pri stavu da Macanović nije dobar izbor partnera za njenu ćerku, ali se takođe istakla da njena naslednica nije ravnodušna prema Đukiću.

- Istina je da u njoj tinja nešto prema Filipu. Ona to nosu u sebi, pokušava to da prikrije, Znam je kako diše. Prema Bebici je ravna linija. Značajniji joj je Filipov pogled, nego Bebicin zagrljaj. Kada bi se malo potrudio, ona bi sigurno pokazala da ima emocije. Ipak, on ne želi da se meša jer je Teodora sa Bebicom. Smatram i da Filip nije ravnodušan prema njoj. Teodora se plaši da se skloni od Bebice, jer se on nenormalno ponašao kad nije bila sa njim. Kukao je, plakao, pratio joj je svaki pokret i dirigovao kako da se ponaša. Ja zapisujem u dnevniku, na sto pedeset stranica su Bebicine laži. Ona sve treba da vidi kad izađe iz rijalitija, šta sam ja zapisivala i šta joj je on izgovarao. Sigurna sam da tada neće želeti ni da ga pogleda - istakla je Slavica.

