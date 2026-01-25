AKTUELNO

STANIJA KONAČNO OTKRILA DA LI JOJ JE ASMIN PLAĆAO DA SE NE SLIKA GOLA! Spomenula i spornih 20.000 evra: Partneri mi nisu plaćali...

Učesnik rijaliti programa "Zadruga 9 Elita", Asmin Durdžić, nedavno je izjavio da njegova bivša emotivna partnerka, Stanija Dobrojević, zarađuje na sajtu za odrasle, kao i da ima zaradu od tableta za mršavljenje, te da joj je davao njenu mesečnu zaradu samo da više ne bi radila.

Stanija se sada oglasila, jer je rešila da stane na kraj pričama koje Durdžić širi o njoj.

- Tvrdnja da mi je bilo ko isplaćivao 20.000 evra da bih "nešto ne radila" je čista laž. Nikada nisam bila izdržavana niti plaćana od strane partnera - rekla je starleta, nakon čega je priznala šta misli o Asminovim rečima da mu se nije dopadalo što se ona provokativno fotografiše:

- O ukusima i ličnim stavovima neću polemisati, niti imam potrebu da se pravdam zbog svog imidža.

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić otkrio je u "Zadruzi 9 Eliti" dva izvora zarade svoje bivše partnerke Stanije Dobrojević, o čemu se naširoko priča. On je naveo da joj je davao pare da ne bi radila, dok je sad stigao njen odgovor.

- Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Asmin.

