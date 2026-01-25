Sramota me je... Nakon Uroševih tvrdnji da mu je Sloba analitičar bivši dečko, za Pink.rs se oglasio Josipović

Uroš Stanić, aktuelni učesnik "Elite 9", javno se pre dve sezone deklarisao kao homoseksualac, te je tako u nekoliko navrata izrazio simpatije prema Slobodanu Josipoviću, bivšem učesniku "Elite 7" i političkom analitičaru, koji se sada oglasio za naš portal u želji da demantuje Stanićeve navode da su bili zajedno!
Uroš je, naime, u nekoliko svađa i rasprava koje je imao sa Milanom Stojičkovićem u aktuelnoj sezoni "Elite", istakao da je Sloba Josipović, poznatiji kao Sloba analitičar, njegov bivši dečko, time priznavši da su bili u ljubavnoj vezi.
Sada se za naš portal oglasio upravo Sloba, koji je demantovao ove Uroševe navode, te je tako i žestoko prokomentarisao njega i njegovo učešće.
- Mnogo ljudi mi šalje klipove gde me Uroš Stanić pominje kao svog bivšeg dečka u svađama sa Milanom. Sve što Uroš Stanić kaže na tu temu je čista laž. Posle "Elite 7" on mi se izvinio i rekao da mu je žao da me sa nekim pomešao. Prihvatio sam izvinjenje i pružio mu ruku prijateljstva misleći da je sve istina ono što on priča kroz šta je i kako u životu prošao. Čak sam mu kao prijatelj davao i podršku tokom "Elite 8" i redovno bio u kontaktu sa njegovom mamom. Pomogao sam mu i nakon "Elite 8" da se snađe napolju, uredno je sve vratio kada je naplatio honorar. Uroša Stanića sam van učešća u "Eliti 7" video prvi put na sistematskom pregledu, drugi put u karantinu, treći put kod Milice i Terze na otkrivanju pola deteta, četvrti put kada me pozvao na večeru povodom njegovog rođendana i peti put na finalnoj žurci "Elite 8". Dakle, nikada sa ovim čovekom nisam bio ni u kakvom emotivnom odnosu. Spreman sam da na svako pitanje što se tiče Uroša Stanića odgovor dam i na poligrafu - rekao je Slobodan Josipović, a onda je dodao:
Taj čovek nema poštovanje ni prema kome. Sramota me je što sam mu uopšte bilo šta poverovao i dao priliku da mi bude prijatelj. Taj čovek gleda samo sebe i gazi sve pred sobom. Njemu je sve rijaliti. Dakle da zaključim, ja sam Urošu Stanicu samo bivši prijatelj i ništa više od toga.
Autor: Nikola Žugić