Čekaj, može sin da joj bude, a ona šalje poruke! Pevačica bez dlake na jeziku raspalila po učesnicima, pa razvezala o Kačavendi: Njihov sjaj je LAŽAN, nemaju ni za paštetu i hleb (VIDEO)

Naša popularna pevačica Saška Karan, bivša zadrugarka, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji žestoko je prokomentarisala novonastalu aferu "vrele prepiske", a koja se tiče Milene Kačavende i Anđela Rankovića!

Saška je, naime, na samom početku žestoko osudila učesnike zbog njihovog ponašanja u rijalitiju, s obzirom na to da, kako je rekla, misli da se predstavljaju lažno.

- E, jedu paštetu i kifle, a glume neko ludilo! Oni se predstavljaju kao neki, rekao bi čovek: "ko zna gde su odrasli, kakav nivo", to je sve lažno, taj njihov sjaj je lažan! Ko iole ima u glavi nešto provaljuje, to se vidi. Nemam ništa protiv, jedem i ja paštetu i kiflu, nemam ništa protiv. Kod kuće je pitanje da li imaju za paštetu i kifle?! Svi oni glume, hoće da postignu taj lažni sjaj i lažni nivo - rekla je Saška.

- Ko ima taj ne priča, taj ćuti i to je to - dodao je Lule Bahanalija.

- Njima je pružena prilika da zarade taj novac, međutim, oni očigledno da li se glupiraju i blefiraju, folirancija do besvesti, pa će sada da spavaju i tako dalje, a kada dođe na naplatu, onda kukaju! Ako si mangup, onda budi do kraja mangup...I da imaš ne znam koliko para i da si ne znam ko, glumica, pevačica, šta god da si, moraš biti priseban, da stojiš na zemlji sa dve noge i da se ponašaš normalno. Kad-tada te stigne ta Božija kazna - rekla je Saška.

- Milena Kačavenda otkrila je da joj je Anđelo Ranković pisao, da je želeo intimne odnose sa njom - rekla je voditeljka.

- Ja tu ne vidim ništa loše, ja prvi volim starije žene - dobacio je Lule.

- Oni se njuškaju. Njuškaju se kao neke svinje, Bože me oprosti, ne znam ni ja. Ona kaže njemu: "ti si baboj*bac", onda on kao: "što si ti meni slao", oni su oboje u toj igri. Čekaj, ti si starija žena, okej je biti sa nekim dobar, može sin da joj bude i ti sada njemu šalješ neke poruke i dopisuješ se sa njim. To je meni nekako degutantno. Zavisi ko šta voli, ali, on je momak, jedan mladi čovek, pa valjda ti priliči jedna mlada i fina devojka - rekla je Saška Karan.

- Nisam primetio da ona ima afinitete prema mlađim momcima - rekao je Lule.

- Eh, pa, što je ona njega prodala?! Ona je videla da nema prođu kod njega, ali opet to pijenje vinca u Italiji mi govori nešto drugo...Mislim da sada već prave priču, ali ne znam - rekla je Saška.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić